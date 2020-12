Sport Huancayo eliminado de la Copa Sudamericana: perdió 2-0 ante Coquimbo Unido - VIDEO

La travesía de Sport Huancayo en la Copa Sudamericana llegó a su final en los octavos de final, luego de no poder doblegar a Coquimbo Unido en ninguno de los partidos de llave. Si bien el empate sin goles en la ida fue un buen resultado, no lograron respaldar esa actuación en casa este miércoles.

Había gran expectativa por lo que podían hacer los dirigidos por Wilmar Valencia, pero un golpe madrugador quebró todos los planes. Al minuto de juego apareció Diego Vallejos para anotar el 1-0, que en ese instante era anulado por una posición adelantada cobrada por el árbitro asistente.

El lamento era grande en Coquimbo, pero unos segundos más tarde se confirmó a través del VAR que no hubo offside y así la ventaja se consumó. Sport Huancayo intentó, combinó pases, pero no tuvo la claridad suficiente para llegar al gol a lo largo de todos los minutos restantes. No era la mejor noche.

Los chilenos esperaban y finalmente sentenciaron el partido con tanto de Lautaro Palacios, que había ingresado instantes antes. Sport Huancayo le pone punto final a su destacada participación en la Copa Sudamericana, pero con la tranquilidad de que tendrá revancha el 2021. Coquimbo sigue en busca de la gloria.

FINAL: Sport Huancayo 0-2 Coquimbo

SEGUNDO TIEMPO

90+3' ¡UFFF! Remate cruzado de Monsalvo (Huancayo), pero se va desviado.

90+2' Coquimbo cierra bien los espacios en su campo.

90+1' ¡UFFF! Villagrán (Coquimbo) remata dentro del área, pero el travesaño le negó el gol.

90' El árbitro añade 4 minutos al partido.

89' La intensidad del partido ha bajado.

88' Remate de Monsalvo (Huancayo) desde el punto penal, pero desviado.

87' TARJETA AMARILLA: Berardo (Coquimbo) amonestado.

86' TARJETA AMARILLA: Marcio Valverde (Huancayo) amonestado.

85' CAMBIOS EN COQUIMBO: Ingresan Arace y Villagrán por Abrigo y Manriquez.

84' Tiro de esquina para Sport Huancayo. El centro es fácil de despejar.

82' ¡GOOOOOOOOOOOOOL DE COQUIMBO! Palacios sentencia el partido.

81' CAMBIOS EN SPORT HUANCAYO: Peña y Huacca por Carmona y Bazán.

80' CAMBIOS EN COQUIMBO: Palacios por Farfán.

79' Llegó Monsalvo (Huancayo) por el primer poste, pero conectó desviado.

78' Pase en busca de Monsalvo (Huancayo), ero bloquea la defensa rival.

77' ¡UFFF! Abrigo (Coquimbo) remató desde la derecha y el balón paso cerca del poste.

76' Coquimbo recupera el balón, pero no acelera. Le pone pausa al juego.

75' Sport Huancayo se mantiene como dominador del juego.

73' Neumann (Huancayo) reclama una mano dentro del área rival.

72' CAMBIOS EN COQUIMBO: Berardo por Espinoza y Gatica por Vallejos.

71' Centro de Ángeles para Monsalvo (Huancayo). Cabezazo elevado.

70' Neumann (Huancayo) remata desde el borde del área, pero fácil para Cano.

69' Sport Huancayo toca el balón de un lado a otro.

68' Salida desde puerta para Coquimbo. Se hace larga.

67' Pase filtrado de Valverde para Monsalvo (Huancayo), pero el portero Cano salió a cortar fuera de su área.

66' Falta contra Abrigo (Coquimbo) en la mitad del campo.

65' Tiro de esquina para Huancayo. Centro de Valverde, pero el portero embolsa.

63' Lliuya (Huancayo) remató entrando al área, pero fue bloqueado.

62' Abrigo (Coquimbo) aceleró el paso por la izquierda, pero Balta lo cerró.

61' Lliuya (Huancayo) recibe al borde del área. Se duerme y se lo quitan.

59' Neumann (Huancayo) busca un largo envío, pero no alcanza.

58' Sale jugando Sport Huancayo, que por ahora no tiene claridad.

57' Otra vez Carmona (Huancayo) llega a línea de fondo. Gana un córner.

56' Centro desde la esquina que Vallejos (Coquimbo) toca de taco, pero no logró conectar con un compañero.

55' Aravena (Coquimbo) remata de larga distancia, pero Pinto despeja al córner.

54' Pase de Valverde para Neumann (Huancayo), pero no llega a destino.

53' Sport Huancayo se hace con el balón con claridad.

52' Carmona (Huancayo) desborda por derecha, pero no logró sacar centro.

51' Ángeles (Huancayo) fue habilitado por la izquierda, pero estaba adelantado.

50' Sport Huancayo no puede salir de su campo con claridad.

49' Vallejos (Coquimbo) remató, pero fue bloqueado. Hay córner.

48' Tiro libre para Huancayo por falta contra Monsalvo.

47' ¡UFFF! Remate de Aravena (Coquimo) desde el borde del área. El balón pasa rosando el poste.

46' El segundo tiempo está en marcha.

CAMBIO EN SPORT HUANCAYO: Neumann por Morales.

DESCANSO: Sport Huancayo 0-1 Coquimbo

45+3' Tiro libre de Sport Huancayo. Falta de Valoyes en ofensiva.

45+2' Remate de Lliuya (Huancayo) desde la derecha. Fácil de contener.

45+1' El árbitro añade 3 minutos al primer tiempo.

45' TARJETA AMARILLA: Pereyra (Coquimbo) amonestado.

44' Tiro libre en salida para Coquimbo.

43' Centro de Carmona (Huancayo) por la derecha y Ángeles conecta, pero muy débil.

42' Centro de Marcio para Valoyes (Huancayo), pero no fue preciso.

41' Tiro libre en tres cuartos de cancha para Sport Huancayo.

40' Sport Huancayo combina pases en defensa.

39' Tiro libre en la mitad del campo para Sport Huancayo.

38' Abrigo (Coquimbo) avanzó por la izquierda, pero no logró sacar centro.

37' Marcio Valverde (Huancayo) remató directo a puerta, pero contuvo el portero.

36' TARJETA AMARILLA: Aravena (Coquimbo) amonestado.

35' Tiro libre para Huancayo por la izquierda. Se detiene el juego.

34' Carmona (Huancayo) busca el balón por la derecha, pero le quedó largo.

33' El futbolista de Coquimbo salió del terreno en camilla.

32' Vallejos (Coquimbo) está sentido en la mitad del campo.

31' Bazán (Huancayo) recibe por la izquierda, remata desde fuera del área. Se fue desviado.

30' Pase filtrado para Bazán (Huancayo) por la izquierda, pero no pudo ante la marca de dos rivales.

29' Centro de Carmina para Monsalvo (Huancayo), pero no progresó.

28' La presión de Coquimbo en la mitad del campo tiene buenos resultados.

27' Sport Huancayo sale jugando por bajo.

26' La acción de balón parado de Coquimbo no progresa.

25' Desborde por la derecha de Espinoza (Coquimbo) y será córner.

24' Carmona (Huancayo) llegó a línea de fondo, pero no logró sacar centro.

23' Taquito de Valverde para Morales (Huancayo), pero quedó un poco largo.

22' Sport Huancayo usa constantes centros para lograr el empate.

21' Centro de Valverde (Huancayo), pero no genera peligro.

20' Carmona (Huancayo) desborda y fuerza un córner.

18' Bazán (Huancayo) intenta la individual por la izquierda, supera a dos rivales, pero debe retroceder al no tener compañía.

17' Valverde (Huancayo) remata desde fuera del área, pero se fue un poco elevado.

16' Manriquez (Coquimbo) remató de larga distancia, pero Pinto embolsó.

15' Remate de larga distancia de Monsalvo (Huancayo), pero desviado.

14' Centro en busca de Farfán (Huancayo), pero despeja Balta.

13' Sport Huancayo presiona en la mitad del campo, pero no progresa.

11' Es inteligente Coquimbo, no cede espacios.

10' Salida para por la derecha de Coquimbo, pero no progresa.

09' Vallejo (Coquimbo) llega por la izquierda y busca a Farfán, pero este no logró controlar el centro.

08' Monsalvo (Huancayo) se metía al área por la derecha, pero no sacó centro.

07' Bazán (Huancayo) combina con Monsalvo, pero no logran profundidad.

06' Sport Huancayo reanuda el juego con tiro libre en la mitad del campo.

05' TARJETA AMARILLA: Salas (Coquimbo) amonestado.

04' ¡UFFF! Remate de Vallejos (Coquimbo), pero se fue un poco desviado.

03' ¡GOL VÁLIDO! Finalmente el VAR determina que Vallejos estaba habilitado.

02' ¡GOL ANULADO! Vallejos (Coquimbo) anota, pero estaba adelantado.

01' El partido está en marcha.

Sport Huancayo vs Coquimbo Unido: alineaciones confirmadas

Sport Huancayo : Pinto; Ángeles, Valoyes, Balta, Carmona; Rojas, Lliuya, Bazán, Morales, Valverde y Monsalvo.

Coquimbo : Cano; Pereyra, Osorio, Gonzáles, Salas; Espinoza, Manríquez, Aravena; Farfán, Abrigo y Vallejos.

Sport Huancayo vs Coquimbo Unido PREVIA

Sport Huancayo, el único club peruano sobreviviente a nivel internacional, busca certificar una histórica clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana a costa de Coquimbo Unido.

El equipo de Wilmar Valencia, que sacó un empate sin goles en Chile, sueña despierta con gloria, poco días después de certificar otra clasificación a la Copa Sudamericana luego de derrotar y enviar al descenso a Alianza Lima.

Sin bajas de consideración, Sport Huancayo podrá jugar con lo mejor que tiene para ahora sí doblegar a Coquimbo Unido.

Será la tercera vez que el 'Rojo Matador' deba definir una eliminatoria luego de un empate en la ida: ante Argentinos Juniors le bastó un 0-0 tras el 1-1 en la ida mientras ante Liverpool dio el batacazo con un 1-2 en Uruguay.

Coquimbo Unido, por su parte, está obligado a ganar o empatar con goles para decir presente en lo que serían un históricos cuartos de final de la Copa Sudamericana para el conjunto 'pirata'.

Cabe destacar que el ganador de la presente eliminatoria jugará en cuartos de final ante el vencedor de la llave Unión La Calera vs Junior.

Formaciones probables Sport Huancayo vs Coquimbo Unido

Sport Huancayo: Pinto, Carmona, Balta, Valoyes, Ángeles, Valverde, Rojas, Caraza, Lliuya, Morales, Monsalvo.

Coquimbo Unido: Cano, González, Pereyra, Osorio, Espinoza, Manríquez, Aravena, Salas, Farfán, Abrigo.

