Joel Pinto no piensa en el retiro a sus 40 años: "Mientras me sienta bien seguiré jugando"

El próximo 5 de junio Joel Pinto cumplirá 41 años, sin embargo esta edad no le quita el sueño de seguir jugando al fútbol. El 'Gato' habló previo al partido de Copa Sudamericana entre Sport Huancayo y UTC.

"Yo tengo 40 años pero cualquier futbolista quiere jugar todos los partidos. Lo que tengo en la cabeza es que tengo que estar preparado para cuando me toque jugar y rendir, la decisión la toma el técnico, uno tiene que acatar y entrenar. Yo no soy de los que ponen mala cara si ponen a otro arquero, ¿me fastidia no jugar? Sí, pero no tengo por qué estar reclamando", aseguró Joel Pinto.

"Me gustaría retirarme acá pero el fútbol es muy cambiante. Todavía no pienso en mi retiro, la idea es esa pero uno no sabe qué puede pasar porque no solo depende de mi persona, sino también de la institución. Mientras pueda entrenar a la par con mis compañeros y me sienta bien seguiré jugando". agregó el arquero de Sport Huancayo a Ovación.

Asimismo, Joel Pinto se refirió al debut auspicioso de Sport Huancayo en la Liga 1 Betsson. "El equipo manejó gran parte del partido. El equipo, como demostró el año pasado, defiende bastante bien. Llegamos sin ningún partido de práctica pero a la hora de la hora eso queda de lado", indicó.

Finalmente, el experimentado portero ya vive lo que será el duelo de la Copa Sudamericana, ante UTC este miércoles en el Estadio Monumental (7:30 pm hora peruana).

"Obviamente la idea siempre es superar lo que uno ya hizo, llegamos a octavos y las cosas salieron bien pero ya pasó. Ahora la idea es hacer un buen torneo local y empezar bien en la Sudamericana. Enfrentamos a un representante de Perú que va a ser difícil, lo vimos jugar con Cienciano pero este partido va a ser distinto, van a estar más motivados por ser un torneo internacional. El que esté más concentrado y cometa menos errores es el que va a ganar", manifestó Joel Pinto.

"Estamos listos para afrontar los dos torneos, nos hemos trazado objetivos. Yo pienso que todo pasa por la cabeza, uno tiene que ser positivo y si uno sabe que está bien entrenado vas a rendir. La idea es avanzar lo más lejos en la Copa Sudamericana pero vamos paso a paso", concluyó el 'Gato' de Sport Huancayo.