Manuel Neuer mostró toda su calidad e hizo gatear a un jugador de Bielorrusia [VIDEO]

La Selección de Alemania no pasó por muchos sobresaltos para vencer, en condición de visitante, a Bielorrusia en la fecha 3 del Grupo C de las eliminatorias a la Eurocopa 2020. La resaltante actuación del combinado teutón no solo estuvo en la zona ofensiva, pues el portero Manuel Neuer también brilló con luz propia, pero por una genial jugada individual.

El momento poco convencional del partido sucedió a los 30 minutos de juego. Una de las principales características de Manuel Neuer es la de permanecer metros adelantados a su portería, situación que casi le termina costando caro, pero que logró solucionar con gran eficacia. En la banda derecha, Yuri Kovalev llegó libre para recibir un pase profundo.

La bola parecía perderse por la línea de fondo, pero el volante de la Selección de Bielorrusia hizo lo posible para mantenerla en juego. Manuel Neuer lo seguía de cerca y, al ver el corto taco de Yuri Kovalev, se posicionó de gran forma para jalar el balón hacia su portería. En ese momento empezó el espectacular derroche de habilidad del guardameta.

‘Manu’ regresó sobre sus pasos y pisó el balón para volver a la línea lateral, con su rival de Bielorrusia siguiéndolo de cerca, donde parecía que iba a despejar con potencia al área rival. No obstante, Manuel Neuer amagó ese movimiento, humillando a Yuri Kovalev, quien se había lanzado al césped con fuerza en busca de recuperar la posesión del balón.

El seleccionado de Bielorrusia trató de recuperarse, pero quedó casi gateando cuando Manuel Neuer cedió un corto pase para İlkay Gündoğan. El volante, con total tranquilidad, tocó dentro de su área para Niklas Süle, completando así una perfecta salida limpia de la Selección de Alemania, como las que ya han acostumbrado al mundo a lo largo de los últimos años.

Esta no es la primera vez que Manuel Neuer realiza este tipo de jugadas lejos de los tres postes que defiende, aunque mayormente las ejecuta estando en el Bayern Munich. El portero parece dejar atrás las constantes lesiones que lo alejaron de los terrenos de juego por largo tiempo y que ponían en duda su presencia como titular en la Selección de Alemania.