Alemania vs Holanda EN VIVO vía Directv Sports: por las eliminatorias a la Eurocopa 2020

Alemania vs Holanda EN VIVO vía Directv Sports | este viernes 6 de septiembre desde la 1:45 p.m. (hora peruana) en la Jornada 5 de eliminatorias para la Eurocopa 2020. El encuentro se jugará en el Volksparkstadion de Hamburgo y también será transmitido por la señal de TSN, TNT, Sport TV, ESPN y TUDN. De la misma forma, sigue el minuto a minuto, con videos al instante, en Líbero.pe.

El portugués Artur Soares Dias será el árbitro del encuentro. La Selección de Alemania pasa por un buen momento en el grupo, luego de muchas dudas tras los malos resultados en los últimos años, bajo el mando del entrenador Joachim Löw. Sin embargo, el cambio generacional va encontrando su mejor forma y esa frescura ha llevado a los teutones a estar en la parte alta en la Zona C.

Han sidos tres los partidos que han disputado hasta ahora y todos los ganó. Sin problemas fueron un 2-0 sobre Bielorrusia y 8-0 ante Estonia, mientras que protagonizaron un partidazo, de resultado ajustado, ante Holanda, en el que se impusieron por 3-2. Serge Gnabry ha marcado diferencias en el ataque y es goleador con tres tantos, la misma cantidad que el siempre confiable Marco Reus.

En contraparte, la Selección de Holanda corre peligro de no volver a meterse a la fase final de la Eurocopa 2020. Actualmente, la ‘Naranja’ solo suma 3 puntos, producto de la goleada 4-0 sobre Bielorrusia y el tropiezo ante los alemanes. Los dirigidos por Ronald Koeman están en la casilla N° 3 y este será un duelo clave para acortar ventajas ante su rival de turno y también con Irlanda del Norte.

También caracterizado por la nueva sangre en el actual plantel, los hinchas están expectantes de sacar un buen resultado fuera de casa y seguir soñando con volver a lo más alto del fútbol europeo. Memphis Depay será el líder en el ataque, mientras que en los otros sectores del campo contará con hombres de gran categoría: Van Dijk y De Ligt en defensa, además de Frenkie de Jong en el medio. Partidazo.

POSIBLES ALINEACIONES DEL ALEMANIA vs HOLANDA ELIMINATORIAS EUROCOPA 2020

XI Alemania: Neuer; Niklas Süle, Matthias Ginter, Jonas Hector; Leon Goretzka, Toni Kroos, Joshua Kimmich, Nico Schulz; Serge Gnabry, Marco Reus y Timo Werner.

XI Holanda: Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon, De Jong, Wijnaldum; Bergwijn, Depay y Babel.

¿En qué canales juega Alemania vs Holanda por la Eliminatoria para la Eurocopa 2020 EN VIVO?

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Brasil: TNT Go, TNT Brazil, Esporte Interativo Plus

Canadá: TSN1, TSN GO, TSN5

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

China: PPTV Sport China, CCTV-5, CCTV 5+ VIP

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Francia: TFX

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

Italia: 20 Mediaset

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Panamá: Sky HD

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Portugal: Sport TV1, Sport TV LIVE

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

España: Movistar+, Cuatro

Reino Unido: SKY GO Extra, Sky Sports Mix

Estados Unidos: Univision NOW, UniMás, ESPN2, TUDN USA, TUDN En Vivo

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

A qué hora juegan Alemania vs Holanda EN VIVO por Directv Sports

Perú: 1.45 p.m.

México (Centro): 12.45 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 11.45 a.m.

México (Noroeste): 10.45 a.m.

Ecuador: 1.45 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 4.45 p.m.

Estados Unidos (Texas): 12.45 p.m.

Estados Unidos (Miami): 1.45 p.m.

Colombia: 1.45 p.m.

Argentina: 3.45 p.m.

España: 8.45 p.m.

España (Islas Canarias): 6.45 p.m.

Uruguay: 3.45 p.m.

Paraguay: 3.45 p.m.

Chile: 2.45 p.m.

Brasil: 3.45 p.m.

Bolivia: 2.45 p.m.

Venezuela: 2.45 p.m.

Canadá: 1.45 p.m.

Costa Rica: 12.45 p.m.

Guatemala: 12.45 p.m.

Honduras: 12.45 p.m.

El Salvador: 12.45 p.m.

Puerto Rico: 2.45 p.m.

República Dominicana: 2.45 p.m.

Panamá: 1.45 p.m.

Italia: 8.45 p.m.

Francia: 8.45 p.m.

Alemania: 8.45 p.m.

Portugal: 8.45 p.m.

Holanda: 6.45 p.m.

Inglaterra: 7.45 p.m.

Alemania vs Holanda EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Alemania vs Holanda, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.