Jugadores de Alemania critican a Low tras derrota ante Holanda

La temprana eliminación en el Mundial Rusia 2018 marcó un antes y después en Joachim Low. El seleccionador de Alemania, campeón del mundo en Brasil 2014, decidió modificar el sistema y el estilo de juego tras aquella debacle, sin embargo, sus cambios los sintieron sus jugadores en la derrota por 4-2 ante Holanda en Hamburgo.

Alemania empezó ganando, pero decidió ceder terreno ante una Holanda que lo agradeció, se creció y terminó remontando en la segunda parte con cuatro goles y un fútbol incontestable en el Imtech Arena, por la Jornada 5 de las Eliminatorias Eurocopa 2020.

Las críticas no tardaron en llegar y fueron los propios seleccionados de Alemania los que mostraron su incomodidad por las decisiones de Joachim Low. Para Manuel Neuer, "se notó" la variación del estilo de juego en la derrota ante Holanda.

"Soy amigo de tener más posesión y control", abundó el capitán de Alemania, que no está muy conforme con la decisión de Joachim Low de alterar lo trabajado desde hace años.

Marco Reus secundó a sus compañero y explicó que para los atacantes el cambio de estilo los perjudica. "Si nos situamos tan atrás tardamos demasiado en llegar a la portería contraria. Eso lo hace más difícil", afirmó.

El fútbol siempre da revanchas y Joachim Low tendrá la oportunidad de lavar su imagen el próximo lunes cuando Alemania visite al líder Irlanda del Norte, un partido de vida o muerte para sus aspiraciones de clasificar a la Eurocopa 2020.

Cómo va el Grupo C de las Eliminatorias Eurocopa 2020

Alemania y Holanda, favoritas a ganar el Grupo C, deben remar desde atrás ante una Irlanda del Norte con puntaje perfecto. La selección británica lleva 12 puntos, 3 por encima de Alemania y 6 de Holanda (con un partido menos). Para no complicarse la clasificación a la Eurocopa 2020, las potencias futbolísticas no deben ceder puntos ante su rival directo. Alemania lo tiene muy cuenta para la cita del lunes en el Windsor Park.