Alemania vs Irlanda de Norte EN VIVO por las Eliminatorias a la Euro 2020

Alemania vs Irlanda Norte EN VIVO EN DIRECTO| Este lunes se juega la sexta fecha del grupo C de las clasificatorias para la Eurocopa 2020 entre el cuadro 'Germano' y el equipo dirigido por Michael O'Neill. Este duelo está pactado para la 1:45 p.m. (hora peruana) en el estadio Windsor Park y será transmitido EN DIRECTO vía DirectV Sports para toda Latinoamérica. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, goles, incidencias minuto a minuto por Libero.pe.

Alemania no la pasa bien en la clasificatorias para la Eurocopa 2020. El cuadro 'Germano' perdió 4-2 contra Holanda, desatando las críticas y preocupación de sus hinchas. Pese a todo, están en la obligación de sumar los tres puntos para seguir peleando para obtener el cupo al torneo europeo.

El entrenador de Alemania, Joachim Löw indicó que sus jugadores se encuentran motivados para seguir peleando por la clasificación y pese a las críticas, ellos confían que pueden sumar los tres puntos en su visita al Windsor Park.

"Debemos afrontar el partido de forma que nos vayamos del terreno de juego ganadores. Estoy seguro de que veremos una reacción el lunes(hoy). Y tenemos que hacer que los jóvenes vean que pueden ser más fuerte", señaló el entrenador.

Por su parte, Irlanda del Norte es líder del grupo C con puntaje perfecto. Los 'Norm Iron' quieren superar a Alemania para seguir soñando con el pase a la Eurocopa 2020. Ellos saben que cuentan con las armas para lograr su objetivo.

El estratega del cuadro de Irlanda del Norte señaló que no se confían del mal momento que atraviesa Alemania y pese a todo buscarán sumar los tres puntos que les permita seguir como líderes del grupo C de las clasificatorias de la Eurocopa 2020.

ALEMANIA VS IRLANDA DEL NORTE EN VIVO| POSIBLES ALINEACIONES

Alemania: Manuel Never; Niklas Sule, Jonathan Tah, Matthias Ginter; Lukas Klostermann, Joshua Kimmich, Toni Kroos, Nico Schulz; Serge Gnabry, Marco Reus, Timo Werner.

Irlanda del Norte: Peacock, McLaughlin, Flanagan, Brown, Ferguson, Evans, Thompson, Saville, Whyte, Magennis, Lafferty.

Alemania vs Irlanda del Norte| Horarios

13:45 horas - México, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

14:45 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

15:45 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

19:45 horas - Reino Unido

20:45 horas - España, Italia, Francia, Alemania

