Chelsea vs Arsenal EN VIVO desde el estadio Olímpico de Bakú final de la Europa League 2019 | Apuestas

Chelsea vs Arsenal EN VIVO se medirán a duelo este miércoles 29 de mayo (14:00 horas) desde el estadio Olímpico de Baku en Azerbaiyán por la final de la Europa League. Las casas de apuestas dan como favorito al elenco "blue". Ojo que la transmisión va EN DIRECTO por Fox Sports y ESPN. También puedes seguir el minuto a minuto por Líbero.pe.

Chelsea avanzó a la final luego de sacar del camino al Eintracht Frankfurt desde la vía de los penales. Por su parte, el Arsenal, hizo lo mismo con el Valencia. Ganó los dos partidos en semifinales.

La casa de apuestas Betsson lanzó las cuotas para esta gran final de Europa League.

- Chelsea 2.45 vs Arsenal 3.05. Empate : 3.50

Mientras que Inkabet colocó hasta ahora, las cuotas un poco más bajas, pero siempre, dejando como favorito al Chelsea.

Chelsea 2.35 Empate 3.30 Arsenal 3.10

La casa de Apuesta Total indica:

Chelsea FC 2.24, Empate 3.11, Arsenal FC 2.84

Finalmente, la casa de apuestas Bet 365 lanza las siguientes cuotas.

Resultado final: Chelsea 2:37, Empate, 340, Arsenal 3.20

Marcador correcto:

Chelsea 1-0: 8.5, 2-0, 12.00, Chelsea 2-1, 9.00

Arsenal 1-0 : 10.00, 2-0, 15.00, 2-1, 11.00

Chelsea vs Arsenal EN VIVO ONLINE Alineaciones probables

Chelsea: Kepa; Emerson, Luis, Christense, Azpilicueta; Jorginho, Kanté, Barkley; Pedro, Giroud, Hazard.



Arsenal: Cech; Sokratis, Koscielny, Monreal, Maitland-Niles; Torreira, Xhaka, Kolasinac, Özil; Aubameyang, Lacazette.



Árbitro: Gianluca Rocchi (ITA).



Estadio: Olímpico de Baku (Azerbaiyán).



Hora: 14:00 p.m.

Chelsea vs Arsenal EN VIVO ONLINE canales de transmisión EN DIRECTO

Argentina FOX Play Sur, ESPN Sur, Fox Sports 2 Argentina, FOX Sports 2 Cono Sur, Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur

Bélgica Sporza Live, Canvas, La Deux

Brasil FOX Sports 1 Brasil

Canadá DAZN

Colombia FOX Sports 2 Cono Sur, Fox Sports Colombia, ESPN Play Sur, ESPN Sur, ESPN2 Andina, Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Ecuador ESPN Play Sur, FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur, ESPN Sur, FOX Sports 2 Cono Sur, ESPN2 Andina

Francia RMC Sport en direct, RMC Sport 1

Alemania Nitro, RTL Television, DAZN, SRF zwei

Honduras Fox Sports Cono Norte, ESPN Play Norte, FOX Play Norte, ESPN Norte

Italia Sky Sport Uno, SKY Go Italia, RSI La 2, Sky Sport Football, Sky Calcio 1, TV8

Países Bajos Canvas, Fox Sports Go, Fox Sports 1, Fox Sports 4, RTL 7

Nicaragua Fox Sports Cono Norte, ESPN Play Norte, FOX Play Norte, ESPN Norte

Nigeria Startimes World Football, SuperSport 3 Nigeria, SuperSport 3 Africa, StarTimes App, Canal+ Sport 1 Afrique

Noruega TV2 Sumo, TV 2 Norway

España Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Suecia Eurosport Player Sweden, Kanal 9 Sweden

Suiza TeleClub Sport, RTS Deux, RTL Television, DAZN, SRF zwei, RSI La 2, TeleClub Sport Live, RTS Sport, RMC Sport 1, Nitro

Reino Unido BT Sport Live, BT Sport 2, BBC Radio 5 Live, BT Sport 4K UHD

Estados Unidos Univision Deportes, UniMás, B/R Live, Univision NOW, TNT USA, Univision Deportes En Vivo, Watch TNT

Uruguay Fox Sports Uruguay, Fox Sports Cono Sur, ESPN Sur, FOX Play Sur, ESPN Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Venezuela FOX Play Norte, ESPN2 Andina, ESPN Sur, Fox Sports Cono Norte, ESPN Play Sur