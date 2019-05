Chelsea vs Arsenal [EN VIVO] Final de la Europa League vía ESPN DirecTV

Chelsea vs Arsenal en un escenario exótico como lo es Bakú —Azerbaiyán—, jugarán la primera final de equipos ingleses en esta temporada (el sábado será el turno de Tottenham y Liverpool por la Champions). Los “Blues” buscan ganar su sexto título internacional, mientras que los “Gunners” anhelan hacerlo por primera vez en sus 132 años de existencia.

Chelsea: 1 Kepa: 30 David Luiz, 28 Azpilicueta, 33 Emerson, 27 A. Christensen, 17 M. Kovačić, 5 Jorginho, 7 N. Kanté, 10 E. Hazard

18 O. Giroud, 11 Pedro

Entrenador: Mauricio Sarri

Kante starts for the Blues! 💪 Here's our #UELfinal starting team... pic.twitter.com/L88vIojaoV

Arsenal: 1 P. Čech:18 Nacho Monreal, 5 S. Papastathopoulos, 6 L. Koscielny, 31 S. Kolašinac, 10 M. Özil, 34 G. Xhaka, 15 A. Maitland-Niles

11 L. Torreira, 14 P. Aubameyang, 9 A. Lacazette

Entrenador: Unai Emery





📋 Here it is - our @EuropaLeague final team news!



🏆 #UELfinal