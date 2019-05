Arsenal: Hinchas son prohibidos de utilizar camisetas del armenio Henrikh Mkhitaryan en Azerbaiyán [VIDEO]

Arsenal tendrá un duro partido este miércoles 29 de mayo, cuando enfrente al Chelsea en la gran final de la Europa League. Sin embargo, no todo es felicidad de cara a este crucial encuentro, pues en las semanas previas se comunicó que el armenio Henrikh Mkhitaryan no podrá estar presente en Bakú a causa de los problemas políticos entre su natal Armenia y Azerbaiyán.

El problema traspasó varios aspectos en el país sede de la final de la Europa League y esta tarde unos hinchas del Arsenal fueron víctimas de persecución por parte de la policía a causa de tener el nombre de Mkhitaryan en la camiseta. Según dio a conocer SNTV a través de su cuenta de Twitter, tres fanáticos de los gunners, dos con los colores del club, fueron intervenidos por la polícia de Azerbaiyán.

Dos agentes que se encontraban resguardando los alrededores de la capital de Azerbaiyán, al tanto del conflicto con Armenia y el caso especial de Henrikh Mkhitaryan, se acercaron a los hinchas, luego de comunicarse, al parecer, con sus superiores. Tras unos momentos de conversación, los efectivos finalmente dejaron que los asistentes a la final de Bakú sigan con su camino.

VIDEO: Arsenal fans sporting ‘Henrikh Mkhitaryan’ Arsenal shirts are stopped by Azerbaijan police [@sntvstory].



This is a disgrace that @UEFA have chosen such a ridiculous location for the final of the @EuropaLeague.



pic.twitter.com/ckCcwTn30W