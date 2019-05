Chelsea vs Arsenal EN VIVO vía ESPN y Fox Sports: Final de la Europa League

Chelsea vs Arsenal EN VIVO ESPN | se enfrentarán este miércoles 29 de mayo desde las 2:00 p.m. (hora peruana) por la gran final de la Europa League 2018-19. El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico de Bakú, en Azerbaiyán, y será transmitido por la señal de ESPN y Fox Sports, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

El Chelsea no planea terminar con la temporada en blanco, después de haber quedado fuera de la posibilidad de ganar algún título local. La llegada de Maurizio Sarri fue muy aplaudida por los hinchas, pero el desarrollo futbolístico a lo largo de los encuentros no fue el mejor. Incluso, la clasificación a la gran final de la Europa League dejó dudas, pues necesitaron de penales.

En semifinales, los ‘blues’ dejaron en el camino al Eintracht Frankfurt alemán, tras los dos empates 1-1 en la serie. Eden Hazard, a pesar de no ser el jugador desequilibrante de anteriores años, quiere levantar el trofeo, que podría ser el último en el Chelsea, pues muchos dan por hecho su traspaso al Real Madrid. En ataque, Olivier Giroud y sus doce goles en el torneo serán de temer para su ex.

Por su parte, el Arsenal atraviesa por una etapa de recambio bajo las órdenes de Unai Emery, el entrenador que tiene en la Europa League como su competencia favorita ya que los consiguió en tres ocasiones y de manera consecutiva (Sevilla en 2014; 15 y 16). La participación en la Premier League tuvo puntos altos, pero también bajos, como los tropiezos en las últimas fechas.

La principal misión del club londinense ha sido volver a la Champions League y, sin poder conseguirlo a través de la liga nacional, proclamarse campeón del torneo de segundo orden en Europa permitirá el mismo acceso. Arsenal tiene en Alexandre Lacazette y Pierre Emerick Aubameyang como sus principales armas de gol, quienes lideraron para eliminar a Napoli y Valencia.

