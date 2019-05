Chelsea vs Arsenal VER EN VIVO ONLINE: Por la gran final de la Europa League 

Chelseay Arsenal se enfrentarán este miércoles 29 de mayo en el Estadio Olímpico de Bakú, Azerbaiyán, en un partido por la gran final de la Europa League 2019. La transmisión se desarrollará EN VIVO ONLINE GRATIS desde las 2.00 p.m. (hora peruana) por señal de ESPN y FOX SPORTS e incidencias a través de Libero.pe.

El conjunto dirigido por Maurizio Sarri llegará al encuentro con algunas bajas como Ruben Loftus-Cheek, Antonio Rudiger y Callum Hudson-Odoi. Mientras que a N'Golo Kanté lo esperarán hasta el último minuto. Eden Hazard, por su parte, estaría disputando su último juego con los ‘blues’, ya que tiene medio pie en Real Madrid.

El entrenador italiano quiere cerrar su primera temporada en el Chelsea de manera espléndida y además tiene menos presión porque ya consiguió el pase a la Champions League al quedar tercero en la Premier League. Por otro lado, no se puede dar el lujo de perder una final ante el club de la misma ciudad.

Sarri hizo noticia este martes al salir enfurecido del entrenamiento en el estadio donde albergará el letal cotejo. David Luiz y Gonzalo Higuaín tuvieron un encontronazo en la práctica y esto hizo estallar al ex técnico del Napoli. El clima no es favorable y podría calar entre los futbolistas.

Arsenal aparentemente llega en mejor momento porque su dupla ganadora; Aubameyang y Lacazette, está en racha. Pero al igual que Chelsea tiene varios lesionados aparte de la baja de Mkhitaryan, ausente por temas ajenos a lo deportivo. Aaron Ramsey, Héctor Bellerín, Rob Holding, Danny Welbeck y Denis Suárez no estarán en Baku.

Unai Emery tiene la oportunidad de darle a la afición ‘Gunner’ su primer título a nivel internacional y conoce bien la Liga de Europa, pues ya lo ganó en tres oportunidades con el Sevilla. Asimismo, tiene la chance de clasificar a la Champions en caso gano, un objetivo de la directiva y de la hinchada.

PROBABLES ALINEACIONES

Chelsea: Kepa; Emerson, Luis, Christense, Azpilicueta; Jorginho, Kanté, Barkley; Pedro, Hazard y Giroud.

Arsenal: Cech; Sokratis, Koscielny, Monreal, Maitland-Niles; Torreira, Xhaka, Kolasinac, Özil; Aubameyang y Lacazette.

A qué hora ver Chelsea vs Arsenal EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 2.00 p.m.

Estados Unidos: 2.00 p.m. (ET) / 11.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 1.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 3.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 4.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 9.00 p.m.

En qué canales ver Chelsea vs Arsenal EN VIVO ONLINE

Argentina: FOX Play Sur, ESPN Sur, Fox Sports 2 Argentina, FOX Sports 2 Cono Sur, Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN Sur, Fox Sports Cono Sur, FOX Sports 2 Cono Sur, ESPN Play Sur

Brasil: FOX Sports 1 Brasil

Chile: ESPN Play Sur, Fox Sports Chile, FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur, Fox Sports 1 Chile, Fox Sports Cono Sur, ESPN Sur

Colombia: FOX Sports 2 Cono Sur, Fox Sports Colombia, ESPN Play Sur, ESPN Sur, ESPN2 Andina, Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Costa Rica: ESPN Play Norte, ESPN Norte, FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

República Dominicana: Fox Sports Cono Norte, ESPN Play Norte, ESPN Norte, FOX Play Norte, Flow Sports 1

Ecuador: FOX Play Sur, ESPN2 Andina, ESPN Sur, ESPN Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur, Fox Sports Cono Sur

El Salvador: FOX Play Norte, ESPN Norte, Fox Sports Cono Norte, ESPN Play Norte

Francia: RMC Sport en direct, RMC Sport 1

Alemania: DAZN, Nitro, SRF zwei, RTL Television

Guatemala: ESPN Norte, Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte, ESPN Play Norte

Internacional: YouTube, Arsenal Player

Italia: Sky Calcio 1, Sky Sport Uno, RSI La 2, Sky Sport Football, SKY Go Italia, TV8

México: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte, ESPN Play Norte, ESPN Norte

Países Bajos: Fox Sports 1, RTL 7, Fox Sports Go, Canvas, Fox Sports 4

Nicaragua: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte, ESPN Play Norte, ESPN Norte

Panamá: ESPN Norte, FOX Play Norte, ESPN Play Norte, Flow Sports 1, Flow Sports App, Fox Sports Cono Norte

Paraguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur, Fox Sports Cono Sur

Perú: FOX Play Sur, ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur, FOX Sports 2 Cono Sur, Fox Sports Peru, ESPN Sur

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Reino Unido: BT Sport 2, BT Sport Live, BT Sport 4K UHD, BBC Radio 5 Live

Estados Unidos: TNT USA, Univision NOW, Univision Deportes En Vivo, UniMás, Univision Deportes, Watch TNT, B/R Live

Uruguay:FOX Sports 2 Cono Sur, ESPN Sur, Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur, Fox Sports Uruguay, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN2 Andina, ESPN Sur, ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Chelsea vs. Arsenal EN VIVO: ¿Dónde ver el partido por la final de la Europa League?

Si quieres disfrutar el Chelsea vs. Arsenal, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV para seguir la final de Europa League. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO ONLINE, solo tienes que entrar Gratis a Libero.pe.