Arsenal vs Chelsea [ONLINE] Final Europa League vía DirecTV Sports

Roja DIrecta ONLINE | Chelsea vs Arsenal EN VIVO por Final Europa League (2:00 p.m. / Hora peruana) en el estadio Olímpico de Bakú. | HOY EN VIVO la Final de la Europa League se enfrentan Chelsea vs Arsenal en el estadio Olímpico de Bakú de Azerbaiyán. La transmisión lo podrás seguir mediante ESPN y Fox Sports, pero además, Libero.pe te traerá todas las incidencias al instante.

Por el lado del Arsenal que ha jugador 14 partidos y recorrido 41 mil Km llega con una importante baja tras no poder contar con Mkhitaryan netamente por temas políticos. Sin embargo, eso no será motivo para salir en busca del título, que de hacerlo, le dará la clasificación directa a la próxima Champions League.

One more win for glory. Thanks for your support, @Emirates 🔴 🏆 #UELfinal pic.twitter.com/8nGFSvrt5s

“Hicimos un buen trabajo en esta competencia y sentimos que hacemos mucho juntos en esta competencia. Comenzamos con dos objetivos, uno es ganar la Europa League y el segundo es llegar a la Champions League”, dijo el técnico del Arsenal.

En la previa del partido, Pedro Rodrígez del Chelsea, señaló que saldrán con el claro objetivo de levantar el título. "Es la culminación de un año entero de trabajo duro. Para nosotros, levantar un título es el mejor sentimiento, el más satisfactorio. Significa que hemos hecho bien nuestro trabajo a lo largo de la temporada”.

A little throwback to our last #UELfinal! The Blues looking chilled ahead of taking on Benfica back in 2013! ☕️ pic.twitter.com/ZpBxHbUsVR