Eden Hazard: “Creo que es un adiós y es momento para un nuevo reto” [VIDEO]

Chelsea venció por 4-1 al Arsenal en la final de la Europa League con un doblete de su estrella, Eden Hazard. El astro de Bélgica declaró para la prensa luego de esta victoria y dejó en claro que es momento marcharse del cuadro londinense.

"Creo que es un adiós, es momento para un nuevo desafío", sentenció Eden Hazard. Con estas palabras deja en claro sus intenciones de fichar por el Real Madrid, equipo con el cual ya ha tenido conversaciones en estos últimos días.

"Decidiremos en unos pocos días, el único objetivo en mi mente era ganar esta final. Ya tomé mi decisión y ahora estoy esperando a ambos clubes. Mi sueño era jugar en la Premier League y lo he hecho para uno de los clubes más grandes, así que quizás ahora sea el momento de un nuevo desafío", sentenció el ‘10’ del Chelsea.

Eden Hazard apareció al minuto 65 y 71 del segundo tiempo para aportar con dos goles a la victoria del Cheslea por la final de la Europa League jugada en Baku. El primero desde el punto de penal y el tanto restante al finalizar una buena jugada colectiva con Giroud.

