Gonzalo Higuaín consigue su primer título internacional tras jugar solo 24 minutos [VIDEO]

La temporada 2018-19 del Chelsea termina de gran forma, luego de poder levantar uno de los trofeos que disputó. El título de la Europa League vuelve a estar en manos del equipo ‘blue’ gracias a sus grandes figuras y de la mano del entrenador italiano Maurizio Sarri. El argentino Gonzalo Higuaín llegó a mitad para reforzar la ofensiva, pero su participación fue mínima en este campeonato.

A pesar de su larga carrera en el fútbol del viejo continente, vistiendo camisetas del Real Madrid, Napoli, Juventus y Milan, el ‘Pipita’ nunca pudo ganar un título internacional. Su participación con el Chelsea lo hacía soñar con esa posibilidad, pero el entrenador decidió que Gonzalo Higuaín debía esperar su oportunidad en el banco de suplentes, ante el gran nivel de Olivier Giroud.

Gonzalo Higuaín siempre estuvo a la expectativa de las veces que pueda ser necesitado en las etapas rumbo a la gran final de la Europa League. Fueron 8 los partidos, incluyendo el de hoy ante Arsenal, en el que estuvo en el banquillo y solo ingresó en uno: ante el Eintracht Frankfurt en Stamford Bridge. Aquel momento, por la vuelta de semifinales, solo jugó 24 minutos.

Si bien no pudo ver acción en el Estadio Olímpico de Bakú, Gonzalo Higuaín puede darse el gusto de celebrar el título de la Europa League. De esta forma, el goleador argentino, a pesar de su poca participación, obtiene su primer título internacional. No obstante, la curiosidad por lo sucedido en cuanto a su participación no deja de llamar la atención. Chelsea celebra y el ‘Pipita’ también.