PSV vs Apollon EN VIVO: rumbo a los grupos de la Europa League 2019-20

PSV vs Apollon EN VIVO vía Arena Sport, Premier Sports y QQ Sports Live | este jueves 22 de agosto desde la 1:30 p.m. (hora peruana) por la última fase eliminatoria rumbo a los grupos de la Europa League 2019-20. El encuentro se jugará en el Philips Stadion de Holanda, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos al instante, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

El bielorruso Aleksei Kulbakov será el encargado de impartir justicia en el encuentro. La ventaja del PSV es latente, pues jugará en casa el encuentro inicial por asegurar su participación en la Europa League por lo que resta del año. Tras quedar fuera de la Champions solo hace unas semanas, por lo que el objetivo planteado por la directiva es mantener la participación internacional.

El recordado Mark van Bommel es el entrenador y, luego de caer a manos del Basilea, ha encarrilado un total de 5 partidos consecutivos sin conocer la derrota. El último fue una victoria por 2-0 sobre Heracles en la Eredivisie, mientras que en la llave ante el Haugesund mantuvo el invicto en su portería, lo que terminó siendo un factor determinante: 1-0 de visita y 0-0 en casa.

No obstante, esta semana se ha presentado un tema fuera de los terrenos de juego, aunque ya se esperaba. El goleador Hirving Lozano ya no seguirá en el equipo, inclusive ya ha sido visto en Italia para firmar su nuevo contrato con el Napoli. La ausencia será notoria, más por el pésimo recuerdo jugando esta fase. En el 2017 fueron eliminado por el Osijek de Croacia.

En tanto, el Apollon ya ha dejado atrás un total de tres eliminatorias, en algunos casos pasando con sobresaltos. Kauno Zalgiris, Shamrock Rovers y Austria Viena fueron los rivales apilados en el camino, aunque con el segundo tuvo que llegar hasta el tiempo extra para lograrlo. En los seis encuentros anotaron, mostrando un buen poderío ofensivo, que buscará réditos en esta visita.

