Europa League 2019 [EN VIVO] Programación fecha 1 vía ESPN y FOX Sports [HORARIOS Y CANALES]

FOX Sports y ESPN EN VIVO Europa League 2019-2020 ONLINE | Miguel Trauco, Renato Tapia y Carlos Zambrano, jugadores que integran la selección peruana, debutan este jueves 19 de septiembre con sus respectivos equipos Saint-Étienne, Feyenoord y Saint Étienne en la Europa League. Los favoritos son el Manchester United, Arsenal, Lazio, Roma y Porto. Revisa la programación de partidos con los horarios y canales.

Miguel Trauco tendrá su primera experiencia en la Europa League

Su adaptación en el Saint-Étienne (Francia) ha sido rápida. Por esta razón, existen grandes posibilidades para que Miguel Trauco juegue desde el pitazo inicial en el partido ante el Gent (Bélgica) en el grupo I de la Europa League. El duelo comienza a las 2.00 p.m. (hora peruana) y será transmitido vía ESPN Play.

Renato Tapia fijo en el Feyenoord

Para Jaap Stam, entrenador del Feyenoord (Holanda), Renato Tapia representa un jugador importante para su equipo y estaría en el once inicial del cotejo frente al Rangers (Escocia), que se jugará desde las 2.00 p.m. en el Ibrox Stadium de Escocia por el grupo F de la Europa League. El canal FOX Sports 3 lo pasará en directo.

Dinamo Kiev vs Malmö, ¿jugará Carlos Zambrano?

El Dinamo Kiev (Ucrania), de Carlos Zambrano, enfrentará como local al Malmö (Suecia), exequipo de Yoshimar Yotún, a partir de las 11:55 a.m. (hora peruana) por la primera fecha del grupo B de la Europa League. El otro choque del grupo será entre Copenhagen (Noruega) y Lugano (Suiza).

"Muchos jugadores se están recuperando de sus lesiones [...] Incluso Carlos Zambrano ha regresado tras jugar con su selección y está en buenas condiciones para ingresar en cualquier momento [...]", dijo Aleksey Mikhaylichenko, técnico del Dinamo Kiev.

Aún no se define si Carlos Zambrano estará en el banquillo para este partido. El juego se podrá ver vía DAZN.

Qué canal transmite EN VIVO Europa League 2019-20 vía FOX Sports y ESPN

Perú: ESPN, ESPN Play Sur, ESPN +, ESPN 2, ESPN3 , FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Play y FOX Sports 3.

España: Movistar Liga de Campeones y Bein Sports.

Champions League 2019 EN VIVO Programación de partidos, canales y horarios de la fecha 1

11:55 a.m. APOEL vs F91 Dudelange: DAZN y Cosmote Sport 3 HD.

11.55 a.m. Qarabağ vs Sevilla: FOX Sports 2 Sur y FOX Play.

11.55 a.m. Dynamo Kiev vs Malmö FF : DAZN, Futbol 1, Stöð 2 Sport, OLL.tv, Tele…

11.55 a.m. København vs Lugano: ESPN Play Sur, ESPN Play Norte, …

11.55 a.m. Basel vs Krasnodar: DAZN, Arena Sport 1, Teleclub Sport 2 …

11.55 a.m. Getafe vs Trabzonspor: ESPN+, ESPN Play Sur, ESPN Play…

11.55 a.m. PSV vs Sporting CP: ESPN Sur, ESPN Play Sur, Fox Spor…

11.55 a.m. LASK Linz vs Rosenborg: ESPN Play Sur, ESPN Play Norte, …

11.55 a.m. Rennes vs Celtic: ESPN Play Sur, Fox Sports 3 Cono…

11.55 a.m. CFR Cluj vs Lazio: FOX Sports 3 Cono Sur, FOX Play S…

11.55 a.m. Eintracht Frankfurt vs Arsenal: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, ESPN N…

11.55 a.m. Standard Liega vs Vitória Guimarães: ESPN Play Sur, ESPN Play Norte, …

2.00 p.m. Wolfsburg vs Oleksandria: DAZN, OLL.tv, Mitele Plus, TeleClub Sport…

2.00 p.m. Gent vs Saint-Étienne: ESPN Play Sur, ESPN Play Norte, Ca…

2.00 p.m. Roma vs İstanbul Basaksehir: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, ESPN2…

2.00 p.m. Borussia M'gladbach vs Wolfsberger AC: ESPN+, ESPN Play Sur, ESPN Play…

2.00 p.m. Wolverhampton Wanderers vs Sporting Braga: Wolves TV y Fox Sports Norte.

2.00 p.m. Slovan Bratislava vs Besiktas: DAZN, Dvojka, CT Sport y TV Slovenija 2.

2.00 p.m. Manchester United vs Astana: Fox Sports Cono Sur y FOX Play Sur.

2.00 p.m. Partizan vs AZ: ESPN Play Sur y ESPN Play Norte.

2.00 p.m. Porto vs Young Boys: ESPN Sur, ESPN Play Sur y ESPN 2 Norte.

2.00 p.m. Rangers vs Feyenoord: FOX Sports 3 Sur y FOX Play.

2.00 p.m. Ludogorets vs CSKA Moskva: ESPN Play Sur, BNT 1, Arena Sport.

2.00 p.m. Espanyol vs Ferencváros: FOX Sports 3 y FOX Sports Play.

