Arsenal vs Eintracht Frankfurt EN VIVO vía ESPN: Alineaciones y pronóstico por la Europa League

Arsenal vs Eintracht Frankfurt EN VIVO vía ESPN | este jueves 19 de septiembre desde las 11:55 a.m. (hora peruana) por la primera fecha del Grupo F de la Europa League. El encuentro se jugará en el Commerzbank-Arena y también será transmitido por ESPN Play, DAZN y Movistar+. De la misma forma, sigue todas las incidencias, con videos al instante, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

El árbitro del encuentro será el italiano Davide Massa. El Arsenal de Unai Emery atraviesa por una crisis de resultados, luego de sus primeras dos victorias en el inicio de la Premier League. Una derrota 3-1 ante Liverpool y los empates 2-2 ante Tottenham y Watford han sido los resultados más recientes. Este último rival hizo notorias las deficiencias de los gunners, en juego y actitud.

La ventaja de 2-0, con goles de Pierre Emerick Aubameyang, no fue suficiente para conseguir el triunfo y genera muchas dudas en los hinchas gunners. No obstante, tiene la oportunidad de redimir e iniciar con pie derecho su participación en la Europa League, certamen en que terminaron como subcampeones la temporada pasada. Arsenal ahora tiene un plantel más amplio y superar ello es el objetivo.

Desde hace algunas temporadas, el Eintracht Frankfurt ha recibido muchos elogios por su atractivo estilo de juego, que lo llevó a luchar en este mismo torneo, aunque se despidieron en semifinales a manos del Chelsea. No obstante, para la campaña 2019-20 muchas cosas han cambiado, en especial porque su tridente ofensivo fue desarmado por completo en el último mercado de verano.

Luka Jovic (Real Madrid), Sebastian Haller (West Ham) y Ante Rebic (AC Milan) se marcharon, aunque este último dejó un variante, de gran nivel: André Silva. El delantero portugués ya se estrenó con la camiseta del Eintracht Frankfurt, aunque no pudo hacer mucho en la derrota 2-1 con Ausburgo. Su compatriota Goncalo Paciencia anotó y será la principal arma contra el Arsenal.

Arsenal vs Eintracht Frankfurt: Posibles alineaciones para la Europa League

XI Arsenal: Emiliano Martinez (Bernd Leno); Ainsley Maitland-Niles, Calum Chambers, Sokratis, Sead Kolasinac; Lucas Torreira; Joe Willock, Dani Ceballos; Reiss Nelson, Nicolás Pépé y Pierre-Emerick Aubameyang. DT Unai Emery.

XI Eintracht Frankfurt: Trapp; Abraham, Hasebe, Hinteregger; da Costa, Kohr, Rode, Kostic; Paciencia, Daichi Kamada y André Silva. DT: Adi Hütter.

¿En qué canales juega Arsenal vs Eintracht Frankfurt por la Champions League EN VIVO?

Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil: Fox Sports 2 Brazil

Canadá: DAZN

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

China: QQ Sports Live, PPTV Sport China

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

Francia: RMC Sport en direct, RMC Sport 2

Alemania: TeleClub Sport Live, DAZN

Italia: SKY Go Italia, NOW TV, Sky Calcio 3, Sky Sport Football

Japón: DAZN

México: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Panamá: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Portugal: Sport TV5, Sport TV LIVE

España: Movistar Liga de Campeones 3, Mitele Plus, Movistar+

Reino Unido: BT Sport Live, BT Sport 2

Estados Unidos: Univision NOW, UniMás, B/R Live

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Vanuatu: Sky Sport 7 beIN Sports

Venezuela: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

Arsenal vs Eintracht Frankfurt EN VIVO: Pronósticos por la Champions League

Arsenal Empate Frankfurt Betsson 2.60 3.55 2.60 Bet365 2.70 3.50 2.55 InkaBET 2.75 3.70 2.60

Arsenal vs Eintracht Frankfurt EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Arsenal vs Eintracht Frankfurt, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.