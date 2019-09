¡Otra vez¡ Loris Karius, de triste recuerdo en Liverpool, protagonizó blooper en la Europa League [VIDEO]

Loris Karius se metió en las páginas negras de los bloopers tras su error con el Liverpool en la Europa League. El portero alemán, ahora defiende la camiseta del Besiktas y ha vuelto a cometer un blooper, que le costó un gol en contra a su equipo solo a los 14 minutos de juego.

Besiktas, a pesar de su condición de visitante, presionaba alto en busca del primer gol en el marcador sobre el Slovan Bratislava. La acción era intrascendente para el portero Loris Karius, ya que su par rival, Dominik Greif, tenía la posesión en su área y realizó un saque largo.

El balón superó la mitad de la cancha, donde solo el goleador del Bratislava, Andraz Sporar, iba a luchar contra dos defensas rivales y además de Loris Karius. A pesar de tener poca posibilidad de lograr éxito en la acción, el atacante fue en busca del balón. Todo parecía terminar cuando el alemán salió a cortar.

Sin embargo, ahí ocurrió la terrible escena para Loris Karius. Al estar fuera de su área y no tener la posibilidad de tomar el balón con las manos, el guardameta decidió despejar de cabeza, elevándose con gran ventaja, pero cabeceó para atrás y encima se llevó a su compañero Pedro Rebocho.

Atento a esa posibilidad, Andraz Sporar controló el balón luego del blooper de Loris Karius y, teniendo la puerta vacía, definió con total tranquilidad. Douglas Pereira trató de acelerar su carrera para evitar el tanto en contra del Besiktas, pero no logró ese objetivo. Slovan Bratislava ganaba 1-0 en casa.

No obstante, al final del primer tiempo, todo parecía felicidad para el Besiktas cuando logró remontar... aunque no duró mucho tiempo. En la segunda parte, el Bratislava reaccionó y con dos goles en el tiempo añadido, en los que Loris Karius no pudo hacer nada, logró consumar el 4-2 final.