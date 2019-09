Renato Tapia fue titular en Feyenoord, pero cayó ante Rangers de Steven Gerrard [VIDEO]

La temporada de Renato Tapia ha iniciado de la mejor forma, siendo titular absoluto en los partidos del Feyenoord. Sin embargo, no todo es felicidad para los intereses del mediocampista peruano, ya que los resultados positivos no han acompañado del todo al club en el inicio de la Eredivisie y ahora también se vio reflejado en la fase de grupos de la Europa League.

El entrenador Jaap Stam volvió a confiar en el tridente del que ha obtenido buenos frutos en la mitad del campo: Orkun Kokcu, Leroy Fer y Renato Tapia. La visita al Rangers de Escocia era complicada, en especial por el estilo de juego y amplio conocimiento colectiva con el que cuentan. Además, que cuentan con el reconocido Steven Gerrard como DT.

Las cosas no fueron nada fáciles para Renato Tapia y compañía en el Ibrox Stadium de Glasgow desde el pitazo inicial. El Rangers empezó a ejercer su dominio, buscando el primer gol del partido, dominando a placer al Feyenoord, logrando conseguir un penal a favor a los 10 minutos. James Tavernier se encargó de ejecutarlo, pero el poste le negó el gol.

Sheyi Ojo y Scott Arfield eran los más movedizos, mientras que Alfredo Morelos era absorbido por la marca en repetidas ocasiones. Justo, fue el Ojo el encargado de romper la paridad, con un potente remate desde fuera del área. Una jugada de otro partido. El marcador no se movió hasta el descanso y lo más destacado fue una amarilla a Renato Tapia por juego peligroso.

En la segunda parte, el juego fue más de ida y vuelta, pero Feyenoord no fue claro en los últimos metros y no pudo cambiar la historia. Rangers inicia con pie derecho esta nueva participación en la Europa League, certamen en el que ya participó la temporada pasada, aunque a pesar del buen protagonismo, no lograron superar la fase de grupos.

Si bien, ha sido un inicio poco auspicioso para Feyenoord, tendrán que recuperarse en la prontitud para no despedirse temprano de la participación internacional. El próximo jueves 3 de octubre, el equipo de Renato Tapia tendrá una nueva prueba en la Europa League, pero ante Porto, favorito en el Grupo G, que venció 2-1 a Young Boys esta jornada.