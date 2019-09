Europa League: La UEFA decidió incluir el VAR en la etapa de eliminación directa [VIDEO]

La Europa League es el único certamen en el viejo continente que todavía no cuenta con el apoyo de la tecnología VAR desde su inicio, aunque ya tienen planificado desde cuando lo usarán. Esta tarde, la UEFA ha dado a conocer ciertos aspectos que se asumirán en los torneos que organizan, siendo este tema uno de los más resaltantes en el comunicado.

El Comité Ejecutivo del máximo ente rector del fútbol en Europa tuvo una reciente reunión en Ljubljana, Eslovenia, donde se trató este tema. Y es que, las ligas más importantes y la Champions League ya la han adoptado por completo, lo que ya viene dejando buenos resultado, a pesar de ciertas polémicas que todavía se mantienen, aunque mínimas.

Por ahora, las etapas previas y la fase de grupos de la Europa League se mantienen sin el uso de la tecnología VAR, aunque no se niegan a su inclusión. Según ha dado a conocer la UEFA, las llaves de eliminatorias directas, desde los dieciseisavos de final, serán el tiempo indicado en el que los clubes podrán tener más certeza de la justicia. ¿Así sucedió antes?

El Video Asistente Arbitral no se unió al certamen de segundo orden más importante solo en la gran final entre Chelsea y Arsenal en la temporada pasada. ¿Cuál fue la razón? Pues la Europa League tiene una mayor cantidad de clubes, varios de ellos con estadios que todavía no cuentan con el suficiente equipamiento para utilizar el VAR a pleno.

Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA, ya había declarado anteriormente que busca crecimiento a la par en toda Europa, por lo que la implementación tecnológica será un paso importante para ello. Se espera que para la próxima temporada, las fases previas al inicio de la etapa de grupos también cuente con VAR. Se busca el juego limpio por completo.

El presente torneo que está en desarrollo tendrá su partido final en el ‎Arena Gdansk, en la ciudad del mismo nombre ubicada en Polonia, la cual se disputará el 27 de mayo de 2020. De la misma forma, la campaña 2020-21 de la Europa League también conoce la sede para su partido decisivo: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en Sevilla España.

The #UEFAExCo confirmed today that VAR will be used from the beginning of the knockout stages in this season’s @EuropaLeague competition. #UEL pic.twitter.com/D7dxDW9kzf