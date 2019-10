Feyenoord vs Porto EN VIVO vía Fox Sports 2 con Renato Tapia por el grupo G de la Europa League

Feyenoord vs Porto EN VIVO ONLINE EN DIRECTO| Este jueves se juega la segunda fecha del Grupo G de la Europa League entre el equipo de Renato Tapia y los 'Dragones'. Este choque está pactado para las 11:55 a.m. en el Stadion Feyenoord y será transmitido EN DIRECTO vía Fox Sports 2 y Fox play para toda Latinoamérica. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, goles, incidencias minuto a minuto por Libero.pe.

Llegó el momento de la verdad. El tiempo de seguir compitiendo para demostrar que el sueño solo se puede alcanzar con compromiso y entrega.El Feyenoord sabe que ante su hinchada no puede decaer, es necesario sumar los tres puntos para seguir en el camino de la Europa League.

El cuadro holandés contará con Renato Tapia desde el inicio. El mediocampista peruano se ganó un lugar en Feyenoord gracias a su buen desempeño dentro del campo del juego. El jugador fue convocado por Ricardo Gareca para los duelos amistosos que sostendrá la selección peruana ante Uruguay por una nueva jornada de la fecha FIFA 2019.

El estratega de Feyenoord, Jaap Stam, indicó que el Porto es uno de los equipos favoritos para ganar la Europa League, Sin embargo, señaló que sus jugadores dejarán hasta la última gota de sudor para quedarse con la victoria y puedan seguir firmes en su camino por el certamen europeo.

"Sabemos que han ganado ocho juegos, pero tenemos un plan, trabajamos en ello y trataremos de ejecutarlo mañana(jueves). El Porto es favorito en el grupo, pero mis jugadores se encuentran motivados y estamos seguros que lograremos hacer un buen partido", expresó el delantero.

Por su parte, Porto viene de una racha de ocho partidos invictos. Los 'Dragones' son líderes del grupo y confían en sumar los tres puntos en su visita a Feyenoord. El cuadro portugués es un equipo ordenado, directo y su ataque consiste desde la presión alta para generar el error del rival.

En el 2011, Porto ganó la Europa League y confían que en esta temporada puede repetir la historia. El delantero mexicano Jesús Corona es la única duda para disputar este duelo. El jugador sufre de problemas musculares y lo van a esperar hasta el último momento.

Feyenoord vs Porto EN VIVO vía Fox Sports 2 por la Europa League | Posibles alineaciones

Feyenoord: Vermeer, Botteghin, Edgar Lé, Haps, Karsdorp, Fer, Toornstra, Tapia, Berghuis, Larsson y Sinisterra.

Porto: Marchesin, Corona, Pepe, Marcano, Telles, Otávio, Uribe, Pereira, Nakajima, Marega, Zé Luis.

A qué hora juegan Feyenoord vs Porto EN VIVO hora peruana por Fox Sports 2

Perú: 11:55 a.m.

México (Centro): 10:55 a.m.

México (Pacífico, Sonora): 9:55 a.m.

México (Noroeste): 10:55 a.m.

Ecuador: 11:55 a.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 10:55 a.m.

Estados Unidos (Texas): 11:55 a.m.

Estados Unidos (Miami): 10:55 a.m.

Colombia: 11:55 a.m.

Argentina: 1:55 p.m.

España: 5:55 p.m.

Uruguay: 1:55 p.m.

Paraguay: 1:55 p.m.

Chile: 1:55 p.m.

Brasil: 2:55 a.m.

Bolivia: 1:55 p.m.

Venezuela: 12:55 p.m.

Canadá: 12:55 p.m.

Costa Rica: 10:55 a.m.

Guatemala: 10:55 a.m.

Honduras: 10:55 a.m.

El Salvador: 10:55 a.m

Puerto Rico: 12:55 p.m

República Dominicana: 12:55 p.m

Panamá: 11:55 a.m

Italia: 6:55 p.m.

Francia: 6:55 p.m.

Alemania: 6:55 p.m.

Portugal: 6:55 p.m.

Holanda: 6:55 p.m.

Inglaterra: 5:55 p.m.

¿Qué canal transmitirá Feyenoord vs Porto ONLINE Europa League 2019-20?

Perú: Fox Sports 2, Fox Play

Argentina: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Australia: Optus Sport

Austria: DAZN

Bélgica: Play Sports 2

Bolivia FOX Sports 2 Cono Sur

Brasil Fox Play Brazil, Fox Sports 2 Brazil

Canadá:DAZN

Chile: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

China: PPTV Sport China, QQ Sports Live

Colombia: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Costa Rica: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Croacia : Arena Sport 6 Croatia, Klik SPORT

Dinamarca: Eurosport Player Denmark

República Dominicana: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Ecuador: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

El Salvador: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Francia: RMC Sport en direct

Alemania: TeleClub Sport Live, DAZN

Grecia: Cosmote Sport 4 HD

Guatemala: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Honduras: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Irán: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9

Iraq: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT

Japón DAZN

México: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Marruecos: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9

Nueva Zelanda: beIN Sports Connect New Zealand

Nicaragua: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Panamá: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Paraguay: FOX Sports 2 Cono Sur

Polonia: IPLA, Polsat Sport Premium 2

Portugal : SIC, Sport TV1, Sport TV LIVE

Rumania: Telekom Sport 2 Romania

España : Movistar Liga de Campeones 3, Movistar+

Suecia: Eurosport Player Sweden

Suiza: TeleClub Sport Live, DAZN

Estados Unidos : B/R Live, Galavision, Univision NOW

Uruguay: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Venezuela: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

