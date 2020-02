Arsenal vs Olympiacos EN VIVO vía ESPN: alineaciones, hora y canal por la Europa League

Arsenal vs Olympiacos EN VIVO vía ESPN | este jueves 20 de enero desde las 3:00 p.m. (hora peruana) ONLINE desde Georgios Karaiskakis Stadium de El Pireo por los dieciseisavos de final de la Europa League. El encuentro también será transmitido por ESPN Play y Directv Go. Además, podrás seguir las incidencias en el minuto a minuto en Líbero.pe.

El alemán Felix Zwayer será el árbitro del encuentro. La llave iniciará en Grecia, un terreno en el que el Arsenal pretende robarse un buen resultado para cerrar la llave en Londres. El equipo de Mikel Arteta ha ido mostrando mejoría en las últimas fechas de la Premier Legue, aunque no ha sido regular para mantener la ventaja que consiguió en ciertos duelos.

