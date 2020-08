Manchester United vs LASK EN VIVO por los octavos de final de vuelta de la Europa League

Manchester United vs LASK rivalizarán este miércoles 5 de agosto EN VIVO por los octavos de final de vuelta en la Europa League. El cotejo está programado para las 2:00 p. m. (hora peruana) y será transmitido por la señal internacional de FOX Sports.

El objetivo de Ole Gunnar Solskjaer al regresar de un descanso de tres meses, debido a la pandemia del coronavirus, fue claro: calificar para próxima edición de la UEFA Champions League así como ganar algunos cubiertos (competiciones pendientes).

El primero de esos objetivos ha sido marcado gracias al tercer puesto del United en la Premier League y sellado con una victoria por 2-0 en Leicester City en el último día (jornada) que se desarrolló en la máxima competición del campeonato inglés.

📝 The latest on who is available for our #UEL round-of-16 second leg on Wednesday 👇#MUFC