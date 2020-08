Manchester United vs Copenhague EN VIVO: horarios y canales por los cuartos de final de la Europa League

Manchester United vs Copenhague se enfrentarán EN VIVO este lunes 10 de agosto a las 2:00 p. m. (hora peruana) por los cuartos de final de la Europa League. El cotejo se desarrollará en el Estadio RheinEnergieStadion, ubicado Colonia, Alemania y será transmitido por la señal internacional de FOX Sports.

Manchester United se enfrentará a Copenhague en lo scuartos de final de la Europa League este lunes, buscando acercarse a un segundo triunfo en esta competición en tres años. Mientras tanto, gracias a una remontada ante el Istanbul Basaksehir, sus oponentes daneses han llegado a esta etapa de la competición por primera vez en su historia.

Después de un agotador final de su calendario nacional, el técnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, aprovechó la oportunidad para descansar a sus hombres estrella para el partido de vuelta de su eliminatoria de octavos de final con LASK Linz.

🧤 The manager's latest squad update includes a word on our goalkeepers... #MUFC #UEL

Liderando 5-0 desde el primer encuentro, United aseguró su progreso con una victoria por 2-1 cortesía de los goles de Jesse Lingard y Anthony Martial, quienes volvieron a tener rodaje tras la finalización de la Premier League.

Además de entregar minutos muy necesarios a sus jugadores suplentes, su actuación habría fortalecido la sensación de Solskjaer de que ha surgido una brecha entre el primer once y el resto de su equipo. Si bien una actuación por debajo del par se debió principalmente a la falta de nitidez del partido, ninguno de los nueve jugadores de campo que entraron en el equipo apostaron su reclamo por un papel el lunes por la tarde.

Aunque el sorteo sin duda ha sido amable con los gigantes de la Premier League, tendrán que tener cuidado de que Copenhague disfrute de la oportunidad de jugar sin ninguna presión sobre sus hombros. Stale Solbakken ha hecho maravillas para llevar al club a esta etapa de la competición, sufriendo solo dos derrotas en 10 partidos desde el inicio de la fase de grupos.

This is how our two croatians prepare for the quarter-final in @europaleague 😉😂💧🇭🇷 #uel pic.twitter.com/7r9TbiIGGT