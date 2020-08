Adama Traoré provocó penal tras impresionante corrida que inició en su campo [VIDEO]

La velocidad de Adama Traoré es una de las armas ofensivas de los Wolves para medirse ante Sevilla en los cuartos de final de la Europa League. El extremo español fue un dolor de cabeza por las bandas y terminó realizando una impresionante jugada sobre los 11 minutos de juego.

El partido todavía no terminaba de encontrar un ritmo claro, pero el futbolista del Wolverhampton era un dolor de cabeza constante con sus desbordes. No obstante, esta no lo hizo por algún extremo, sino por el centro del campo y se lució con el imponente físico que ha trabajado.

Adama Traoré recibió el balón en su campo, de espaldas, pero superó con facilidad a Diego Carlos, el marcador que le hacía sombra. La defensa del Sevilla estaba adelantada, dejando espacios, lo que fue aprovechado por el gigante futbolista, quien aceleró el paso de inmediato.

El defensa brasileño no se rindió para hacerse con el balón, por lo que también imprimió toda su velocidad para alcanzar a Adama Traoré. Sin embargo, la intención no tuvo buenos resultados y el delantero de Wolverhampton llegó al área del cuadro español con un metro de distancia.

Como último recurso, Diego Carlos decidió hacer una peligrosa barrida, pero no tocó el balón y terminó haciendo caer a Adama Traoré, falta que fue sancionada como penal. Wolverhampton se dispuso así de la gran ocasión de adelantarse en el marcador en busca de llegar a semifinal de la Europa League.

No obstante, la gran acción no pudo ser coronada por Raúl Jiménez. El goleador mexicano tomó el balón para transformar el penal en gol, pero su disparo fue bien adivinado por el portero Bono. Por ahora las acciones por los cuartos de final se mantiene en un empate sin goles.