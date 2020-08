Sevilla finalista de la Europa League tras vencer 2-1 al Manchester United [RESUMEN Y GOLES]

Si alguien es el responsable que el Sevilla este en una nueva final de UEFA Europa League, es el golero Bounou. Si, el marroquí tapó de todo para el conjunto español, permitiendo que su equipo logre superar al Manchester United en Alemania.

Luego de tres ediciones de UEFA Europa League, Sevilla regresa a la final y tiene todo para ganar su sexta corona europea.

Manchester United golpeó primero en la Europa League. Desde el punto de penal, Bruno Fernanes (9') abría la cuenta para los "Diablos Rojos" previa falta en el área contra Rashford.

Sobre los 26', Sevilla le puso emoción al partido. Suso tras pase de Reguilón, anotó el empate en el estadio alemán.

Para el complemento, Manchester United tuvo 25 minutos avasalladores. El golero Bounou sacó varios ocasiones de gol de Martial, Brunos Fernandes y Rashford. Marroquí fue una muralla.

Luego, Sevilla tomó el partido y logró anotar sobre los 78' el gol decisivo para llegar a la final de Europa League.

Centro de Navas con curva y De Jong en el área, apareció como una fantasma para sorprender a toda la defensa del United.

Sevilla ahora luchará por su sexta corona europea. Logró tres consecutivas desde el 2013 hasta el 2016.

SEGUNDO TIEMPO

Final del partido y triunfo para el Sevilla.

¡GOOOOL!

77' de Jong con un toque en el área, anota (S). Sevilla 2-1 United.

76' Fierrazo de Greenwood (MU) que termina en las manos del golero Bounou.

66' Marcus Rashford (MU) recibe la tarjeta amarilla.

56' Cambio: Entra Munir en lugar de Lucas Ocampo (S)

56' Cambio: entra Luuk de Jong por Youssef (S)

53' Bounou (S) salva su arco tras remate de Martial.

49' Martial remata. Se salva Sevilla.

46' Greenwood remata y Bounou ataja (S).

Ya se juega el segundo tiempo en Alemania. Sevilla 1-1 Manchester United

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

Final del primer tiempo en Alemania.

44' Disparo de Bruno Fernandes (MU). Pase fue de Anthony Martial.

39' Remate de Marcus Rashford (MU). Pasó cerca.

29' Remate fallado por Bruno Fernandes (MU). Su dispara desde fuera del área se fue desviado.

¡GOOOOL!

26' Suso anota con una fuerte remate para los españoles. Sevilla 1-1 Manchester United.

25' Remate de Lucas Ocampos (S). Su cabezazo se fue desviado.

21' Diego Carlos (S) fue amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

17 ' Brandon Williams (MU) recibe la amarilla.

¡GOOOOL!

7' Bruno Fernandes anota desde la pena máxima. Por ahora, Sevilla 0-1 Manchester United.

Arranca el partido en Alemania. Sevilla 0-0 Manchester United.

- 1' El partido inicia a partir de las 2:00 p. m. hora de Lima (Perú); 4:00 p. m. hora de Buenos Aires (Argentina); y 9:00 p. m. hora de Madrid (España).

- ¡Atención! Formación confirmada del Manchester United: David De Gea, Wan-Bissaka, Lidelof, Maguire, Williams, Fred, Paul Pogba, Greenwood, Bruno Fernandes, Marcus Rashford y Anthony Martial.

- ¡Atención! Formación confirmada del Sevilla: Bond, Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguillón, Fernando, Jordán, Banega, Lucas Ocampos, Suso y En-Nesyri.

Historial | Manchester United vs. Sevilla

2018-03-13 | Manchester United 1-2 Sevilla

2018-02-21 | Sevilla 0-0 Manchester United

- ¡Bienvenidos a la cobertura del juego entre Manchester United vs. Sevilla!

Formaciones confirmadas: Sevilla vs. Manchester United

Manchester United: David De Gea, Wan-Bissaka, Lidelof, Maguire, Williams, Fred, Paul Pogba, Greenwood, Bruno Fernandes, Marcus Rashford y Anthony Martial.

Sevilla: Bond, Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguillón, Fernando, Jordán, Banega, Lucas Ocampos, Suso y En-Nesyri.

Sevilla contra Manchester United

Esta tarde se definirá al primer gran finalista de la Europa League cuando Manchester United vs. Sevilla, dos candidatos al título, se batan a duelo en un partido que promete ser un verdadero espectáculo.

Los 'andaluces' son los reyes de la competición al haberla conquistado cinco veces (2006, 2007, 2014, 2015, 2016) y llegan envalentonados no solo por hilvanar 19 cotejos sin perder, también porque no les ha ido nada mal contra los ingleses: 1 empate y 1 victoria cuando se vieron las caras en la Champions League 2017/18.

“Manchester United es un equipo de mucho nivel, de alta enjundia. Son semifinales de Europa y lo único que nos tiene que mover es la ambición, la ilusión y las ganas por competir y de superar a un rival grandioso”, señaló en la previa Julen Lopetegui.

Los 'Diablos Rojos', por su parte, quieren dejar atrás su mala experiencia esta campaña con las semifinales, ya que en dicha instancia quedaron eliminados de la Copa FA y Copa de la Liga.

Por ello, Ole Gunnar Solskjær alineará desde el vamos a grandes figuras como Bruno Fernandes, Paul Pogba, Marcus Rashford, Anthony Martial y Mason Greenwood con la única consigna de ganar.

Formaciones probables del Sevilla vs. Manchester United

Manchester United: Romero; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Williams; Pogba, Fred, Rashford, Greenwood, Fernandes; Martial.

Sevilla: Bounou; Navas, Carlos, Koundé, Reguilón; Reges, Jordán, Banega, Ocampos; Suso (Munir), En-Nesyri.

