Sevilla conquista su sexta Europa League tras vencer 3-1 al Inter de Milán

El avasallador Inter de Milán sucumbió esta tarde en la final de la Europa League ante el Sevilla que conquistó su sexto trofeo en este torneo. Uno de los protagonistas del campeonato ha sido Lukaku, sin embargo, hoy estuvo en su peor noche, pues a pesar que anotó para su equipo, convirtió un autogol que le dio el título a los españoles.

Apenas sobre los 5 minutos, Lukaku se encargó de cobrar la pena máxima y poner arriba al Inter. Sin embargo, Sevilla nunca se desesperó y siguió presionando en campo del club italiano. La recompensa llegó a los 12’ cuando Luuk de Joong anotó el empate. El mismo jugador se encargó de marcar el 2-1 en los 33’, pero los Nerazzurri lo empataron en la siguiente jugada con un frentazo de Diego Godín.

Así se fueron al descanso con el empate a dos goles por lado. Un primer tiempo intenso que no tuvo nada que ver con la segunda mitad, pues bajaron la intensidad al partido. Pero, la jugada decisiva se produjo a los 64’ cuando Diego Carlos ensayó un remate al arco de chalaca – ya lo había buscado en la primera mitad, pero apareció Lukaku, quien, en su intento de rechazar, terminó metiendo la pelota en propio arco y darle el gol del triunfo al Sevilla.

MINUTO x MINUTO | Inter vs. Sevilla en directo vía ESPN 2

Sigue todas las incidencias del partido entre Inter vs. Sevilla por la final de la Europa League.

SEGUNDO TIEMPO

90' El cuarto árbitro agrega seis minutos más antes de conocerse al campeón de la Europa League

87' Pocos minutos para el final e Inter no encuentra el empate

86' Julen Lopetegui refrescaa su equipo. Saca a Diego Carlos y mete a Nemanja Gudelj

85' Cambio en el ataque de Sevilla. En-Nesyri sustituyeal bigoleador Luuk de Jong

81' ¡NOOOO! Alexis Sánchez tuvo en sus pies el empate pero no pudo definir bien

78' Tres cambios de una realiza Antonio Conte para intentar empatar el partido. Roberto Gagliardini, Lautaro Martínez y Danilo D'Ambrosio dejan su lugar a Christian Eriksen, Alexis Sánchez y Victor Moses

74' ¡GOOOOOOOOOOOOL de Sevilla! Remate de chalaca del brasileño Diego Carlos y Lukaku mete la pelota en su propio arco

71' Primer cambio del partido y el eprimero del Sevilla. Ocampos deja su puesto a Munir

68' El argentino Lucas Ocampos dejará en breve el campo de juego por lesión

64' ¡Noooo! Lukaku no pudo definir ante la marca del arquero Bono

60' Se cumple la hora de juego en Colonia. Se mantiene el empate (2-2) en el marcador. No hay demasiadas ocasiones claras de gol en este segundo acto

55' Alessandro Bastoni se gana la cartulina amarilla por llegar tarde a un balón que tenía Suso en posesión.

51' Gagliardini no pudo definir bien ante la marca de un rival en el borde del área

48' Christian Eriksen y Alexis Sánchez saltan a calentar. Conte los va a poner en cualquier momento

45' Ya están ambos equipos en el campo de juego para jugar los últimos 45'. Ni Conte ni Lopetegui no realizaron ningún cambio

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

45+1' Final del primer tiempo. Sevilla 2-2 Inter de Milán

45' El argentino Éver Banega también ve la tarjeta amarilla

41' Segunda tarjeta amarilla del partido. Esta vez Nicolo Barella fue amonestado por una clara falta sobre Éver Banega

38' Intenso partido, digo de una final. Sevilla empata 2x2 con Inter de Milán

34' GOOOOOOOOOOL de Inter. El uruguayo Diego Godín anota rápidamente el empate

32' GOOOOOOOL de Sevilla! Luuk de Jong anota su doblete y es el 2-1 sobre Inter

28' ¡Muy atento el brasileño! Diego Carlos intercepta el pase de Lukaku para Lautaro Martínez

25' Sevilla sigue haciendo presión en campo contrario para obligar al error al Inter que podría aprovechar los espacios

20' Interesante partido el que están haciendo Inter y Sevilla

17' Jugadores del Inter piden penal por una aparente mano dentro del área de Diego Carlos

14' Lucas Ocampo intenta un remate de media distancia, pero Handanovic rechaza el balón

12' GOOOOOOOOL de Sevilla. Luuk de Jong poene el empate

10' Diego Carlos intenta rematar al arco de chala, pero su disparo es defectuoso

8' A pesar del gol temprano, Sevilla no se desespera y sigue presionando a los centrocampistas del Inter

5' GOOOOOOOOL de INTER. Lukaku abre el marcador desde los doce pasos

4' Diego Carlos es el primer jugador amonestado del partido.

4' El árbitro cobra pernal para los intalianos. Se comunica con el VAR para ratificar su decisión

2' Clara falta de D'Ambrosio sobre Sergio Reguilón. La banca de Sevilla pide amarilla para el jugador del Inter

- Rueda el balón. Sevilla vs Inter definen al campeón de la Europa League

- El partido iniciar a partir de las 2:00 p. m. horario de Lima, Perú.

- ¡Atención! Formación confirmada del Inter de Milán: Handanovic; Godín, De Vrij, D'Ambrosio, Barella; Brozovic, Gagliardini; Ashley Young, Romelu Lukaku y Lautaro Martínez.

- ¡Atención! Formación confirmada del Sevilla FC: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Fernando, Jordán, Banega, Ocampos, Suso; y De Jong.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del juego entre Inter vs. Sevilla!

Formaciones confirmadas: Inter vs. Sevilla

Inter de Milán: Handanovic; Godín, De Vrij, D'Ambrosio, Barella; Brozovic, Gagliardini; Ashley Young, Romelu Lukaku y Lautaro Martínez.

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Fernando, Jordán, Banega, Ocampos, Suso; y De Jong.

Europa se viste de gala para su primera final continental que será protagonizada por Inter vs. Sevilla, dos clubes que se enfrentarán por primera vez en su historia.

Los españoles encadenan 20 partidos sin derrotas —récord absoluto del club— y están en su sexta definición tras las conseguidas en 2006, 2007, 2014, 2015 y 2016. En todas ellas terminaron gritando campeón y esta tarde esperan repetir el plato para agrandar aún más su legado.

Julen Lopetegui podrá contar con todas sus figuras como Éver Banega y Suso, siendo la única duda Lucas Ocampos, a quien esperará hasta el final por una molestia en una de sus rodillas.

Los italianos, por su parte, regresan a una final internacional luego de una década y lo hacen envalentonados con un invicto de 11 partidos, con hambre de gloria —no campeonan desde el 2011— y confiados en lo que pueda hacer Romelu Lukaku y Lautaro Martínez.

El belga registra 33 goles en la actual campaña, mientras que el argentino 21. Entre ambos suman 54 “pepas”, números que evidencian su enorme capacidad frente al arco.

A ellos se les sumaría un Alexis Sánchez ya recuperado y que estará expectante en el banco de suplentes. El chileno se perdió las semifinales debido a una lesión sufrida ante Bayer Leverkusen.

Palabra de Julen Lopetegui

"Somos conscientes de que cada detalle de la final va a ser importante. No diferente a cualquier partido de esta exigencia. Futbolísticamente hablando debemos hacer lo que hacemos siempre. Nos vamos a dejar la vida en el campo", dijo en la previa.

Palabra de Antonio Conte

"Me he dado cuenta sólo se recuerda cuando ganas. Gané una Champions, pero perdí otras tres finales. En la memoria se queda sólo con la que ganas. Hay que estar orgulloso tras alcanzar una final después de diez años. Hay que saber que el ganador se queda en la historia, no de los que perdieron. Es una motivación más para ganar", precisó el italiano.

Inter vs. Sevilla: alineaciones probables

Inter: Handanovič; Godín, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozović, Gagliardini, Young; Martínez, Lukaku.

Sevilla: Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Banega, Reges, Jordán; Suso, En-Nesyri, Ocampos (Munir).

Día, hora y canal del Inter vs Sevilla por Champions League

Inter vs Sevilla EN VIVO ¿Cuándo juegan? Viernes 21 de agosto ¿Dónde? Estadio Rhein Energie, Alemania ¿A qué hora? 16:00 horas de Buenos Aires, Argentina ¿En qué canal? ESPN 2, ESPN Play y FOX Sports

¿Qué canal transmite, cuándo televisan y dónde ver partido Inter vs. Sevilla?

Argentina - ESPN2 Sur

- ESPN2 Sur Bolivia - ESPN2 Sur

- ESPN2 Sur Brasil - TNT Go, TNT Brazil, Esporte Interativo Plus

- TNT Go, TNT Brazil, Esporte Interativo Plus Chile - ESPN2 Sur

- ESPN2 Sur Colombia - ESPN2 Colombia

- ESPN2 Colombia Francia - RMC Sport 1, RMC Sport en direct

- RMC Sport 1, RMC Sport en direct Alemania - Sky Sport UHD, Sky Go, Sky Sport 1/HD, TeleClub Sport Live

- Sky Sport UHD, Sky Go, Sky Sport 1/HD, TeleClub Sport Live Italia - NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Sport Uno

- NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Sport Uno México - Fox Sports Cono Norte, ESPN Play Norte, FOX Play Norte, ESPN Norte, Fox Sports 2 Cono Norte

- Fox Sports Cono Norte, ESPN Play Norte, FOX Play Norte, ESPN Norte, Fox Sports 2 Cono Norte Paraguay - ESPN2 Sur

- ESPN2 Sur Perú - ESPN2 Sur

- ESPN2 Sur Portugal - Eleven Sports 1 Portugal

- Eleven Sports 1 Portugal España - Movistar+, Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones

- Movistar+, Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones Reino Unido - BT Sport Extra, BTSport.com, BT Sport App, BT Sport 1, BT Sport Ultimate

- BT Sport Extra, BTSport.com, BT Sport App, BT Sport 1, BT Sport Ultimate Estados Unidos - Univision NOW, TUDNxtra, CBS All Access, TUDN USA, Univision, TUDN.com, ZonaFutbol, TUDN App

- Univision NOW, TUDNxtra, CBS All Access, TUDN USA, Univision, TUDN.com, ZonaFutbol, TUDN App Uruguay - ESPN2 Sur

- ESPN2 Sur Venezuela - FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte, Fox Sports 2 Cono Norte

¿A qué hora juegan Inter vs. Sevilla por final de Europa League?

Argentina - 4.00 p. m.

- 4.00 p. m. España - 9.00 p. m.

- 9.00 p. m. México - 2.00 p. m.

- 2.00 p. m. Perú – 2.00 p. m.

– 2.00 p. m. Colombia - 2.00 p. m.

- 2.00 p. m. Estados Unidos - 2.00 p. m.

- 2.00 p. m. Uruguay – 4.00 p. m.

– 4.00 p. m. Chile – 3.00 p. m.

– 3.00 p. m. Ecuador - 2.00 p. m.

- 2.00 p. m. Paraguay - 3.00 p. m.

- 3.00 p. m. Venezuela - 3.00 p. m.

- 3.00 p. m. Bolivia - 3.00 p. m.

- 3.00 p. m. Costa Rica – 1.00 p. m.

– 1.00 p. m. Italia – 9.00 p. m.

– 9.00 p. m. Francia - 9.00 p. m.

- 9.00 p. m. Honduras – 1.00 p. m.

– 1.00 p. m. Panamá – 2.00 p. m.

– 2.00 p. m. El Salvador - 1.00 p. m.

- 1.00 p. m. Guatemala – 1.00 p. m.

¿Qué canales son FOX Sports y ESPN 2 en México para ver final Europa League?

Canales SKY IZZI MEGACABLE DISH TOTAL PLAY ESPN 550/1550 507/894 41 338 558 ESPN 2 553/1553 508/895 42 339 563 FOX Sports 549/1549 505/892 20 330 563 FOX Sports 2 552/1552 506/893 36 332 564

¿Cuándo juegan y dónde ver Inter vs Sevilla?

PARTIDO Inter vs Sevilla FECHA Viernes 21 de agosto ESTADIO Estadio de Colonia, Alemania Horario 21:00 de España; 16:00 de Argentina; 14:00 de México

Dónde ver ESPN EN VIVO por INTERNET

ESPN: La cadena internacional líder en deportes en el mundo cuenta con un aplicativo denominado ESPN PLAY, aplicativo con el puede ver todos los partidos de fútbol, NBA, NFL, UFC, Tenis y otros deportes extremos en la mejor resolución con estadísticas y resultados disponibles para las plataformas móviles. Puedes descargarlo en la App Store de Google Play

¿Qué eventos deportivos transmite ESPN, ESPN 2, ESPN 3 y ESPN HD en vivo

UEFA Champions League

UEFA Europa League

Premiere League de Inglaterra

Serie A de Italia

Bundesliga

MLS

NBA

Superbowl

Ligue 1 de Francia

LaLiga de España

Liga MX

Primeira Liga de Portugal

¿Dónde ver ESPN PLAY GRATIS?

ESPN Play es una aplicación online que reúne más de 6,500 eventos en vivo por año y un amplio archivo de contenidos on demand, con lo mejor de la programación de ESPN, transmisiones exclusivas y la posibilidad de elegir entre múltiples partidos simultáneos en vivo. Ahora, además de estar disponible vía web, se integró a la nueva versión de ESPN App.

Estadio Rhein Energie

El Estadio Rhein Energie es un estadio de fútbol con una capacidad de 46 195 espectadores en partidos internacionales. Para partidos nacionales la capacidad aumenta a 50 000 espectadores de los cuales 41 825 disponen de asiento. Se ubica en la ciudad de Colonia, en Alemania.

¿Qué es el Inter de Milán?

El Inter de Milán​, ​también conocido como Internazionale y más conocido en su país como Inter, es un club de fútbol de Italia con sede en la ciudad de Milán, capital de la región de Lombardía. Fue fundado el 9 de marzo de 1908, bajo el nombre de Foot-Ball Club Internazionale.

¿Qué es el Sevilla?

El Sevilla Fútbol Club es un club de fútbol español organizado como sociedad anónima deportiva. Tiene su sede en Sevilla, capital de la comunidad autónoma de Andalucía, y actualmente juega en Primera División.

Luuk de Jong

Luuk de Jong es un futbolista neerlandés nacido en Suiza. Juega de delantero y actualmente milita en el Sevilla Fútbol Club de la Primera División de España. Es hermano del también futbolista Siem de Jong.

Lautaro Martínez

Lautaro Martínez es un futbolista argentino. Juega de delantero y su equipo actual es el Inter de Milán de la Serie A de Italia.

Romelu Lukaku

Romelu Lukaku es un futbolista belga. Juega como delantero y su equipo actual es el Inter de Milán de la Serie A de Italia. También es internacional con la selección de Bélgica. Su padre, Roger Lukaku, fue un jugador congoleño que militó en varios clubes de la Segunda División de Bélgica.​