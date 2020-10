Arsenal vs Rapid Wien EN VIVO ESPN 3: horario y canales TV de la Europa League

Seguir Arsenal vs Rapid Viena EN VIVO ESPN 3 se enfrentan este jueves por el Grupo B de la Europa League a las 11:55 horas de Perú en Austria. Además, sigue En Directo todas las incidencias con el Minuto a Minuto en Libero.pe.

Arsenal hace su debut en la Europa League, en medio de un tibio inicio de temporada. En la Premier League viene de sumar tres triunfos y dos derrotas; sin embargo, en las últimas horas se ha sumado la polémica de Mesut Özil quien no fue inscrito por Mikel Arteta para la Premier League, situación que incomodó al futbolista alemán.

“Este es un mensaje difícil de escribir a los fans del Arsenal, para los que he jugado durante los últimos años. Estoy completamente decepcionado por no haber sido inscrito para la presente temporada de la Premier League. Me entristece que mi lealtad al Arsenal no haya sido correspondida", puntualizó el alemán en una carta abierta dirigida a los hinchas Gunners.

Ante el mensaje de Özil, Mikel Arteta salió al frante para dar su versión. "Lo que puedo decir por mi parte es que es una decisión futbolística. Mi conciencia está tranquila porque creo que he sido justo con él. Mi nivel de comunicación con él ha sido muy alto y creo que ambos sabemos lo que esperar del otro", dijo el técnico español.

¿Y cómo llega Rapid Wien? El equipo de Austria está pansando un gran torneo en su torneo local y ello buscará plasmarlo en la Europa League, contra el Arsenal, que llega con un equipo totalmente alterno.

El equipo dirigido por Goran Djuricin viene de acumular 3 triunfos y un empate en 4 jornadas disputadas en el fútbol de Austria. El último sábado vencieron 1-5 al Wiener Neustadt en la segunda ronda de la Copa Austriaca.

Arsenal vs Rapid Wien: alineaciones y formaciones probables

Arsenal: Rúnarsson; Cedric, Gabriel, Kolasinac, Maitland-Niles; Elneny, Xhaka, Willock, Smith Rowe, Nelson, Nketiah

Suplentes: Lacazetter, Pepe, Partey, Willian, David Luiz, Bernd Leno

Rapid Wien: Strebinger, Stojkovic, Hohmann, Barac, Arase, Frahovac, Ljubicic, Ullmann, Murg, Fountas, Kara

Arsenal vs Rapid Wien: Horarios del mundo para ver Europa League

Perú: 11:15 horas

Colombia: 11:15

México: 11:15 horas

Uruguay: 13:15 horas

Argentina: 13:15 horas

Estados Unidos: 11:15 horas

España: 18:15 horas

Francia: 18:15 horas

Chile: 13:15 horas

Ecuador: 11:15 horas

Costa Rica: 12:15 horas

Alemania: 18:15 horas

Bolivia: 12:15 horas

Costa Rica: 10:15 horas

Honduras: 10:15 horas

El Salvador: 10:15 horas

¿Qué canales transmiten EN VIVO Arsenal vs Rapid Wien?

Argentina: ESPN Play, ESPN 3

Brasil: Watch ESPN Brasil

Chile: ESPN Play, ESPN 3

Colombia: ESPN 3, ESPN Play

Ecuador: ESPN 3, ESPN Play

Francia: RMC Sport en direct, RMC Sport 2, Téléfoot Stadium 2

México: ESPN Play, ESPN 2

Panamá: Flow Sports App, Flowsports.co, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Paraguay: ESPN 3, ESPN Play

Perú: ESPN Play, ESPN 3

Portugal: Sport TV LIVE, Sport TV3

España: Movistar Liga de Campeones 4, Movistar+

Reino Unido: BTSport.com, BT Sport 2, BT Sport App

Estados Unidos: TUDN App, TUDN.com, TUDN USA, CBS All Access

Uruguay: ESPN 3, ESPN Play

Venezuela: ESPN 3, ESPN Play

