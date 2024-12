The Strongest igualó en casa ante Alwaya Ready, que sigue líder de Bolivia

The Strongest y Always Ready repartieron puntos en el cotejo más importante de la jornada 21 de la División Profesional Boliviana. Javier Uzeda adelantó a la visita a los 30' pero 2 minutos más tarde Rolando Blackburn, delantero panameño, ex Sporting Cristal, puso el 1-1 definitivo. Con este resultado, 'La Franja' se mantiene como líder del certamen (46 puntos) y el elenco 'atigrado' camina como su principal escolta (43).