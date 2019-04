Zinedine Zidane habló sobre un posible fichaje de Eden Hazard

No es novedad que el nombre de Eden Hazard esté rondando por los pasillos del Estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid quiere tener al futbolista belga cueste lo que le cueste para la siguiente temporada y, para eso, deberá hacer una gran inversión. Antes tendrá que llegar a un buen acuerdo con el Chelsea para que el traspaso se haga de una buena manera.

Zinedine Zidane, director técnico del Real Madrid, habló esta mañana ante los medios de prensa en una conferencia que se realizó para tocar distintos temas, entre ellos la posible llegada de Eden Hazard, quien está feliz en el Chelsea pero no ha ocultado sus ganas de vestir la elástica de la 'Casa Blanca'. Pues en más de una oportunidad ha dicho que es un sueño que tiene desde niño.

'Zizou', en conferencia de prensa, afirmó lo siguiente: "No le voy a dar mi opinión personal. Eso lo hablaremos a finales de la temporada o a principios de la siguiente. Es un jugador que apreciamos. Le he visto mucho y lo conozco personalmente. No hay nada nuevo en eso porque es un jugador fantástico".

El Real Madrid de igual manera va a empezar a contactarse con el entorno del futbolista. Eden Hazard por el momento seguirá en el Chelsea hasta el término de esta temporada. Ya lo dijo Zinedine Zidane: esperará hasta el final y recién hablará del tema. Pero no es extraño que lo quiera tener ya que es un gran futbolista y está dentro de los más rankeados del planeta.