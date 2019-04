Real Madrid recibió dos ofertas por Raphael Varane

Real Madrid quiere terminar de mejor manera la actual temporada, en la que no se ha podido quedar con absolutamente nada ya que quedó eliminado de manera sorpresiva en los octavos de final de la Champions League, además de que el Barcelona le arruinó el sueño en la misma semana de quedarse tanto con la Copa de Rey como con la Liga Santander. También están empezando a ver qué jugadores se quedarán para el siguiente curso.

Uno de los futbolistas de los que la 'Casa Blanca' no se quiere desprender para la temporada 2019/2020 es Raphael Varane. El defensor central francés está en la lista de jugadores que Zinedine Zidane quiere contar en el siguiente curso, pero ya llegaron dos ofertas de transferencia a las oficinas del Santiago Bernabéu por el jugador campeón del mundo con la Selección de Francia.

PUEDES VER: Hermano de Raphael Varane admitió que se plantea su salida del Real Madrid

La primera es del Paris Saint-Germain. No es novedad que el cuadro francés quiera tener entre sus filas al defensor central ya que uno de los que probablemente no siga en el cuadro parisino el siguiente año es Thiago Silva. El Manchester United también está tras los pasos del futbolista. Estos dos clubes ya le han hecho llegar una oferta formal al Real Madrid por Raphael Varane, según afirma 'OK Diario'.

En Chamartín están tranquilos ya que Raphael Varane aún tiene contrato con el Real Madrid y su cláusula de rescisión es prácticamente inalcanzable: 500 millones de euros. El defensor central mostró su alegría de vestir la elástica merengue y no duda en quedarse, pero cualquier cosa podría pasar en el mercado de transferencias que se abre apenas termine esta temporada.