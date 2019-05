Barcelona confirmó a Ludovit Reis como su segundo fichaje para la próxima temporada

Hace algunos meses, Barcelona confirmó a Frenkie de Jong como su primer fichaje y ahora confirma al segundo refuerzo para las próximas tres temporadas. Se trata del centrocampista del FC Groningen que responde al nombre de Ludovit Reis a cambio de 3.36 millones de dólares

Antes de ser presentado, Ludovit Reis pasó los respectivos exámenes médicos y tras ello fue oficializado en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Además, el club Barcelona confirmó que su cláusula de salida ascenderá a los 111 millones de dólares.

Es un sueño hecho realidad para mí. Estoy muy contento. Todavía no me lo creo. Soñaba cada noche con este momento cuando jugaba a fútbol con mis amigos. Si vengo aquí es para aprender del resto de jugadores, que son los mejores del mundo", dijo el flamante fichaje del Barcelona para la TV oficial del club catalán..

Ludovit Reis, que está próximo a cumplir 19 años, todavía no jugará en el plantel principal del Barcelona y a partir de la próxima temporada se incorporará en el Barcelona B. Eso sí, el futbolista de nacionalidad holandesa entrenará junto al primer equipos.

🔵🔴📝 LATEST NEWS: Dutch midfielder Ludovit Reis joins Barça from FC Groningen, where he played 50 official games, signing a deal for the next three seasons



👏 Welcome, Ludovit!



👉 https://t.co/KSjj09muQI #ForçaBarça pic.twitter.com/tpX3c4Tw2u