Sergio Ramos decidió quedarse en el Real Madrid a pesar de ofertas de China [VIDEO]

Tal parece que se acabó la novela Sergio Ramos y el Real Madrid. Según la prensa española, el capitán merengue tuvo una reunión con el presidente Florentino Pérez donde arreglaron sus problemas y terminaron con la solución de que se queda en la Casa Blanca hasta el día en que decida colgar los botines.

“Sergio Ramos se queda en el Real Madrid. Una conversación entre Florentino Pérez y el capitán se ha arreglado. Le dijo al presidente que se quiere quedar. Se quiere retirar en el club de su vida”, señala el informe del programa español el Chiringuito.

Comunicado del Real Madrid

Tras la reunión que tuvieron, Florentino Pérez le agradeció a Sergio Ramos la decisión de quedarse y se animó a transmitirle lo importante que es para el plantel por ser el capitán y el líder de la plantilla dirigida por Zinedine Zidane. El defensa de 33 años estaría ofreciendo una conferencia de prensa para confirmar su permanencia.

Como se sabe, hace unos días, el propio Florentino Pérez confirmó que capitán del Real Madrid le dijo que tenía una oferta irrechazable. "Sergio Ramos me ha dicho que tiene una oferta muy buena de un club chino, pero no podía pagar el traspaso. Le dije que el capitán del Real Madrid no podía salir así y no le dejaría irse".