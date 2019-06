Chelsea aceptó oferta y Eden Hazard ya es jugador del Real Madrid

¡Todo está consumado! El mundo viene hablando de la llegada de Eden Hazard al Real Madrid. Y es que, a falta que el club español lo haga oficial, la prensa internacional confirma que el Chelsea por fin aceptó la oferta de Florentino Pérez por el belga y en las próximas lo estarán anunciado como su mega fichaje.

De acuerdo a la información que maneja la prensa internacional, Real Madrid tendrá que desembolsar al club inglés aproximadamente 99.7 millones de dólares más variables que en conclusión bordearía los 112.7 millones de dólares aproximadamente porque una cifra exacta aún no se conoce.

Eden Hazard to Real Madrid. Totally confirmed, also the £88,5M initial fee with add ons. Eden has accepted all the contract clauses. And now... here we go! ⚪️🔜 #CFC #RealMadrid #Chelsea #transfers https://t.co/cSgqvVb1wD