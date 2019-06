Real Madrid ofrece a Gareth Bale más 50 millones de euros por estrella de Francia

Real Madrid terminó la temporada 2018-19 en blanco, siendo eliminado de cada uno de los torneos que disputó en España y de forma internacional. El descenso en el rendimiento del equipo obliga al presidente Florentino Pérez realizar algunos cambios en el plantel conformado y por ello ya tienen en mente la contratación de campeón del mundo con Francia.

El mandamás del club merengue tiene en mente realizar el desembolso de una importante cantidad de dinero para volver a lo más alto en Europa. Sin embargo, con los altos precios que se manejan en el mercado actual, poder fichar a una gran estrella mundial puede significar un excesivo gasto, aunque existe la probabilidad de realizar un trueque de estrellas para facilitar la llegada de Paul Pogba.

La salida de Gareth Bale se ha especulado desde hace mucho tiempo, aunque nunca se presentó una oferta que el Real Madrid pueda aceptar. Y es que, el poderoso equipo de España no quiere dejar ir al galés por un bajo costo, a pesar de que sus constantes lesiones lo han relegado en el juego. Ante ello, es factible un intercambio por un jugador de su misma calidad.

Según ha dado a conocer ‘Diario Gol’, Mino Raiola, representante de Paul Pogba, quiere 170 millones de euros por la ficha del volante que actualmente juega en el Manchester United, y que fue campeón del mundo con Francia en 2018. Para no tener que desembolsar toda esa suma, Florentino Pérez desea incluir a Gareth Bale en la transacción.

No obstante, no es un simple cambio, sino que el Real Madrid también abonará la cantidad de 50 millones de euros junto a la ficha del atacante. Florentino Pérez no quiere gastar más para la contratación de Paul Pogba, lo que ya habría sido comunicado al representante del habilidoso jugador francés. Se podría sumar a la llegada de Eden Hazard y Luka Jovic.

La posibilidad de ir al poderoso equipo inglés, en una liga que ya conoce a la perfección, no es una mala idea para Gareth Bale, por lo que podría aceptar lo que disponga el presidente del Real Madrid. El objetivo del veloz extremo es mantener continuidad y, además, cambiar de aires le caería bien en esta etapa de su carrera profesional. ¿Se consumará el acuerdo con Paul Pogba?