¡Antoine Griezmann jugará en Barcelona! Así lo confirmó el consejero delegado de Atlético Madrid

El mercado de pases en Europa está al rojo vivo y ya varios clubes como el Real Madrid han hecho oficial varios fichajes. Uno de los casos más sonados hace algunas temporadas es sobre el futuro de Antoine Griezmann y este año no es la excepción. Sin embargo, una miembro de su ahora exclub, Atlético Madrid, reveló en qué equipo jugará.

Y es que el delantero de la Selección Francesa continúa jugando con todos acerca de donde militará y solo da pequeñas pistas; el año pasado incluso hizo un documental estrenado en Netflix. Este miércoles el consejero delegado del club ‘colchonero’, Miguel Ángel Gil Marín, reveló que Griezmann fichará por Barcelona.

Luego del culebrón del verano pasado generado por el propio futbolista ‘Galo’, los hinchas del ‘Atleti’ no quedaron muy contento. El conjunto madrileño no tuvo la mejor temporada y al final de esta el propio Antoine confirmó que no iba a continuar en la escuadra capitalina; lo que enfureció más a la afición.

"Tengo muy claro donde va a jugar (Griezmann), se sabe desde marzo. En el Barcelona", sostuvo Gil Marín en declaraciones para el canal Toros de Movistar+ de España. "Hay que encontrar jugadores que lo estén por encima del grupo. Hay que formar un grupo de hombres", añadió.

"Hay que encontrar jugadores que lo estén por encima del grupo. Hay que formar un grupo de hombres", manifestó el directivo del cuadro 'rojiblanco'. De esta forma, parece una venganza porque Griezmann seguía "jugando" con la prensa sobre donde jugará. Al parecer le aguó la fiesta.

Como se sabe el Barça ha estado tras los pasos de artillero francés desde hace varios años, pero hasta el momento no se la ha podido dar la operación. Pese a que ni el futbolista ni el club ha dicho nada, varios medios locales como "Mundo Deportivo" o "El Carrusel" ya habían dado a conocer esta información.