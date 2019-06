Ferland Mendy y su primer mensaje como jugador del Real Madrid

Pese a la larga espera y comunicados de por medio, Ferland Mendy ya es nuevo jugador del Real Madrid. El lateral francés es el cuarto fichaje del club español para la temporada 2019-20 tras llegar procedente del Olympique de Lyon por 48 millones de euros más cinco en variables.

A la espera de su presentación como nuevo jugador del Real Madrid, pactado para el miércoles 19 de junio, Ferland Mendy ya habla como nuevo jugador 'merengue' y se muestra entusiasmado de ponerse a las órdenes de Zinedine Zidane.

"Estoy muy orgulloso y honrado de fichar por el club más grande del mundo y de unirme a un entrenador que, estoy seguro, me hará progresar aún más", arranca el mensaje compartido por Mendy en su cuenta de Twitter.

El futbolista de 24 años no quiso olvidarse del Olympique de Lyon, el club que apostó por el hace dos temporadas, y le dedicó unas sentidas palabras a los que integran su ahora exclub.

"Me gustaría darle las gracias al Lyon, a su presidente, a su cuerpo técnico, a sus seguidores y, en general, a todo el club y a mis compañeros durante los últimos dos años. Les deseo lo mejor. No olvido a mi familia, a mis entrenadores y a todos los que me han acompañado. Pienso en ellos esta noche".

El Olympique de Lyon ha sabido sacarle una enorme rentabilidad a Ferland Mendy. El lateral izquierdo llegó hace dos temporadas al club procedente de Le Havre de la Ligue 2 por apenas 5 millones de euros y hoy deja 43 fijos a las arcas del equipo presidido por Jean-Michel Aulas.

Ferland Mendy fue uno de los pedidos expresos de Zinedine Zidane para el lateral zurdo del Real Madrid y así mantenga una competencia con Marcelo. histórico del club pero cuyo rendimiento en la temporada pasada ha quedado más que entredicho.

EL DATO:

Ferland Mendy fue escogido como el mejor lateral izquierdo de la Ligue 1 en las dos últimas campañas.