Barcelona hizo oficial el traspaso del arquero Jasper Cillessen a Valencia

Lo que era un secreto a voces lo confirmó el propio Barcelona mediante un comunicado oficial. El club catalán comunicó el traspaso del arquero holandés Jasper Cillessen al Valencia para las próximos cuatro temporadas (junio del 2023).

El precio de la transferencia del arquero de nacionalidad holandesa fue a cambio de 35 millones de euros. Además, Jasper Cillessen firmó su contrario con el Valencia con una cláusula de salida ascendente a los 80 millones de euros.

"Este club es especial, un gran club, con mucha historia y para mí era muy fácil. Yo tengo ganas de empezar y de ganar y para mí es un día muy especial. ¡Amunt Valencia!", señaló el aquero holandés tras ser presentando de manera oficial en Valencia.

Luego agregó: “Es increíble, para mí muy especial, ya tengo ganas de empezar y estoy muy feliz. Mi representante me dijo directamente si quería venir al Valencia y para mí no era difícil. Hablé con Maduro y Ronald Koeman, pero no para saber si era una opción buena o no, sino para conocer el club".

Por su parte, Barcelona también lo confirmaba mediante sus distintas redes sociales. “FC Barcelona y el Valencia CF han llegado a un acuerdo por el traspaso del jugador Jasper Cillessen. El conjunto valenciano pagará al FC Barcelona 35 millones de euros”.

Además, tras su partida, Barcelona no dudó en las copas que ha conseguido durante las tres temporadas que ha estado en el club. “Cillessen ha disputado un total de 32 partidos: cinco en la Liga, tres en la Champions y 24 en la Copa, en la que ha sido su competición predilecta. El holandés ha conseguido cinco títulos en esta etapa como culé: dos Ligas, dos Copas del Rey y una Supercopa de España”, agregó.