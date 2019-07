Dani Ceballos advierte a Zidane: "No quiero estar más sentado en un banquillo"

A Zidane le llegó una clara advertencia con respecto a la temporada que se viene en el Real Madrid. El aviso no es de la cúpula merengue, sino del mediocampista español Dani Ceballos quien señaló que este partido no quiere pasarse más en el banco de suplentes.

“Mi intención es jugar 40 partidos, sentirme importante, porque creo que tengo fútbol y creo que lo he demostrado. En Madrid hay 23 jugadores y los mejores en tu posición. En dos años he jugado 55 o 56 partidos y mi intención es sentirme importante. No quiero estar más sentado en un banquillo”, puntualizó Dani Ceballos.

Sobre su futuro, Dani Ceballos no tuvo problemas en señalar que: “Tengo cuatro años de contrato. No contemplo una salida del Real Madrid. No sé cuándo va a llegar mi momento, pero mi objetivo es triunfar en el Madrid e ilusionar al Bernabéu, creo que tengo cualidades para hacerlo”.

Si bien es cierto Dani Ceballos dijo que quiere quedarse, el Real Madrid ya recibió ofertas por el mediocampista de 22 años. Según la prensa italiana, el AC Milan está interesado en contratarlo ya sea a préstamo o compra definitiva.

“No sé dónde voy a estar dentro de un mes, después de las vacaciones decidiré", puntualizó Dani Ceballos para COPE después de coronarse campeón de Europa Sub 21 al vencer por 2-1 a Alemania.