Real Madrid: Lista de partidos con Eden Hazard en la International Champions Cup [VIDEO]

La temporada 2019-20 para el Real Madrid iniciará a partir de la siguiente semana, con los partidos de preparación que comúnmente suelen realizarse. Los primeros juegos del equipo dirigido por Zinedine Zidane serán por la conocida International Champions Cup, torneo amistoso que suele albergar a equipos poderosos de distintas ligas.

En total, serán 4 los partidos amistosos que disputarán los ‘Merengues’ antes del inicio de La Liga Santander de España, en los cuales se medirá con rivales de fuste y que servirá para ver el nivel real de un plantel que ha incluido nuevas estrellas. Eden Hazard y Luka Jović son los rostros más llamativos, pero no son los únicos.

Los encuentros también servirán para ver en acción al defensa brasileño Éder Militão, al lateral izquierdo francés Ferland Mendy y, la joven promesa de la canarinha, Rodrygo. Todavía no se sabe del nuevo esquema que usará Zinedine Zidane, pero los hinchas tienen mucha ansiedad de esta nueva etapa, luego de terminar la temporada pasada en blanco.

El primer encuentro se disputará el próximo sábado 20 de julio, ante el Bayern Munich, vigente campeón alemán y que busca tener mayor protagonismo en esta campaña. El NRG Stadium de Texas promete un lleno de bandera, además de que el público en Estados Unidos ya ha demostrado un enorme apego a este clase de torneos.

Luego, solo tres días después, Real Madrid chocará con el Arsenal de Inglaterra, club que viene de ser subcampeón en la última Europa League. Finalmente, cerrarán su participación en la International Champions Cup protagonizando un clásico: chocarán con el Atlético de Madrid de Diego Simeone, que también está en medio de un cambio de estrellas.

Tras la gira por Estados unidos, la ‘Casa Blanca’ jugará en el Allianz Arena con el Tottenham, en lo que será la Audi Cup (30 de julio). Real Madrid sacará provecho de cada uno de estos encuentros para llegar de la mejor manera al debut liguero ante el Celta de Vigo. Será una buena medida de cara a los objetivos en La Liga y la Champions League.

REAL MADRID: PARTIDOS AMISTOSOS

International Champions Cup

Real Madrid vs Bayern Munich - 20.07.19 (7:00 p.m. hora peruana)

Real Madrid vs Arsenal - 23.07.19 (6:00 p.m. hora peruana)

Real Madrid vs Atlético Madrid - 26.07.19 (6:30 p.m. hora peruana)

Audi Cup

Real Madrid vs Tottenham - 30.07.19 (11:00 a.m. hora peruana)