Representante de Coutinho arremetió contra el Barcelona

Barcelona envuelto en un lío monumental. Esta vez, Kia Joorabchian, agente de Philippe Coutinho no tuvo reparos en disparar contra el club blaugrana por intentar sacar al brasileño del club a pesar que supuestamente lo declararon intransferible.

"Pep Segura me dijo que era intransferible. Me lo dijo esta misma pasada semana. El presidente me dijo lo mismo la semana pasada en Barcelona. Que no tenía la intención de vender el jugador a ningún club", señaló Kia Joorabchian, el apoderado de Coutinho.

El agente de Coutinho señaló que no han escuchado alguna oferta porque tenían la seguridad que continuaría en el club y ahora está cerca de suceder todo lo contrario. "Bajo este discurso, decidimos no mirar el mercado y es por eso que el jugador no tiene ofertas".

Pero lo peor todavía estaba por venir. El agente del brasileño que acaba de campeonar en la Copa América 2019, fue claro al asegurar que están dando un doble discurso. “Están presionando para que Coutinho sea incluido en la transferencia de Neymar al PSG”

Finalmente, Kia Joorabchian dejó un mensaje a la cúpula del Barcelona. “He guardado silencio en este periodo, pero no permitiré que Barcelona mienta sobre el jugador. ¡Deben decir la verdad! Y si quieren que Coutinho se vaya, tienen que decirlo. Y con el jugador, decidiremos qué es lo mejor para su futuro.

La Premier League, Serie A y hasta la Ligue 1 lo quieren

A pesar que el representante Coutinho señaló que no han escuchado ofertas, el brasileño es requerido por varios clubes desde la Premier League como Chelsea y Manchester United. Pero en Francia, el PSG también lo quiere ante la inminente salida de Neymar. Además, desde la Serie A también han mostrado interés en Coutinho.