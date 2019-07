El último megacrack que llegaría al Real Madrid a pedido de Zidane

Durante la pretemporada, Real Madrid ha disputado dos amistosos de los cuales ha perdido uno (ante Bayern Munich) y el otro empatado (lo ganó en los penales al Arsenal). Ante ello, Zidane cree que le falta un crack para armar un equipo competitivo que sea capaz de pelear por todas los títulos que disputarán en la temporada 2019-2020.

Ante esta situación, Zinedine Zidane le habría pedido a Florentino Pérez un último fichaje que llegaría directamente desde la Premier Legue pues en la última temporada fue uno de los mejores jugadores del torneo. Hablamos del senegalés Sadio Mané.

Para que el Real Madrid pueda hacerse del fichaje de Sadio Mané, deberá pagar la cláusula de salida al Liverpool que asciende a los 140 millones de euros. Sin embargo, la extremo senegalés se siente muy a gusto en la Premier League y sobre todo, con el técnico Jurgen Klopp quien saca lo mejor de él en cada partido.

El interés del Real Madrid por Mané no es de ahora, sino que viene de algún tiempo atrás y con la terrible lesión de Marco Asensio, podría hacer que el club merengue haga una oferta formar e irrechazable tanto para el futbolista como para el club inglés.

Vinicius y Rodrygo buscan ganarse un puesto

Sin embargo, la lesión de Asensio podría ser una nueva oportunidad para los brasileños Vinicius Junior o Rodrygo. Sobre el primero, aún no convence a Zidane, pero tiene durante toda la pretemporada para hacerlo, caso contrario pediría que sea cedido a otro club para que tenga continuidad.

Gareth Bale se marcharía a la Premier League

Además, la continuidad de Gareth Bale no es seguridad. Zidane dejó en claro que el galés se marchará. "Gareth Bale no jugó hoy porque está muy cerca de irse. Esperamos que se vaya pronto, si mañana sería mejor! Estamos trabajando en su traslado a un nuevo equipo", dijo el francés el sábado pasado, y ayer volvió a señalar que “la situación no ha cambiado”.