Vidal y Messi quedaron fuera de la convocatoria para el debut en la Liga Santander

Este viernes arranca la temporada 20119-2020 de la Liga Santander con el encuentro Barcelona vs Athletic Bilbao. Precisamente sobre este partido, Ernesto Valverde dejó fuera de la convocatoria a los jugadores como el chileno Arturo Vidal y Lionel Messi, aunque el caso el argentino es porque se viene recuperando de su lesión.

A la ausencia de Arturo Vidal se suma Arthur, Todibo y Wagne, este último por decisión técnica. Pero, el que sí fue convocado es el brasileño Philippe Coutinho, quien a pesar que se incorporó tarde a Barcelona por su participación en la Copa América, si fue tomado en cuenta por Valverde.

Como se recuerda, hace unos días, Ernesto Valverde dejó en claro que esta temporada será completamente distinta a la pasa y pidió más compromiso a los jugadores. "Sobre ellos pienso lo mismo que sobre el resto. Llegaron tarde por la Copa América y deben ponerse en forma. El año pasado, Countinho y Vidal fueron importantes, pero ahora hay más competición y tienen que sudar mucho más la camiseta".

Sin embargo, la ausencia de Arturo Vidal ha generado una serie de cuestionamientos porque en la temporada pasada era uno de los primeros cambios que realizaba Valverde, además, de que el chileno terminó como titular en la recta final del torneo. Algunos fueron más allá y señalaron que le están mostrando la puerta de salida.

Sobre el argentino, el técnico de Barcelona fue claro en rueda de prensa sobre la lista de 19 convocados. "No vamos a arriesgar con ningún jugador y menos con Leo. Todavía no ha entrenado con el equipo ni ha jugado. Vamos a esperar un poco, pero sigue un proceso de recuperación muy bueno. No es lo mismo trabajar en solitario que hacerlo con el grupo".

Lista completa para el Barcelona vs Bilbao

Porteros: Ter Stegen, Iñaki Peña

Defensas: Piqué, Lenglet, Umtiti, Semedo, Jordi Alba, Júnior Firpo

Centrocampistas: Busquets, De Jong, Sergi Roberto, Rakitic, Aleñá , Rafinha y Coutinho

Delanteros: Suárez, Griezmann, Dembélé y Carles Pérez