Neymar y su último "capricho" que exige para fichar por el Barza

Los planetas han elegido agosto para alinearse y hacer posible lo que hasta hace un par de semanas era imposible: la vuelta de Neymar al Barcelona.

El PSG ya habría aceptado la oferta de los “culés”; pero, ahora es el “10” quien ha puesto sobre el camino una nueva traba.

“Ney”, en un principio, bajó sus pretensiones salariales con la intención de volver al Barza, sin embargo, su palabra quedó en eco y se perdió en el espacio pues solo volverá al Camp Nou si se convierte en el mejor pagado del plantel azulgrana.

Actualmente Lionel Messi percibe la suma de US$ 43 millones anuales y es el que más cobra del club. Le sigue Luis Suárez, con un poco más de US$ 18 millones y Philippe Coutinho, con US$ 12.4 millones, completa el podio.

Desde Francia apuntan que el astro quiere la suma de 45 “palos” por temporada y así destronar a la “Pulga” quien es el principal artífice de su retorno. ¿Le cumplirán el capricho?

EL DATO:

Lionel Messi es el jugador más laureado en la historia del Barcelona, con 34 títulos.