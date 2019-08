Barcelona vs Athletic Bilbao EN VIVO vía ESPN 2: Jornada 1 de La Liga de España

Barcelona vs Athletic Bilbao EN VIVO | este viernes 16 de agosto desde las 2:00 p.m. (hora peruana) por la Jornada 1 de La Liga Santander de España 2019-20. El encuentro se jugará en el Estadio de San Mamés de Bilbao y también será transmitido por la señal de beIN SPORTS, DAZN, Fanatiz USA y Movistar +. Sigue las incidencias, con videos al instante, en el minuto a minuto en Líbero.pe.

Carlos del Cerro Grande ha sido designado como el árbitro del cotejo. Barcelona llega luego de un buen mercado de fichajes, siendo Antoine Griezmann, Junior Firpo y Frenkie de Jong serán considerados para este primer juego, los dos primeros con experiencia en España. Todos ellos han tenido aparición en los amistosos de pretemporada, aunque el juego todavía debe mejorar.

