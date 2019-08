Ernesto Valverde habló sobre la lesión de Messi:"No lo forzaremos"

Barcelona necesita ganar al Betis para calmar las angustias que se vive en el Camp Nou. Los hinchas azulgranas quieren ver a Lionel Messi en acción, pero el 10 de la selección Argentina se encuentra lesionado y al parecer, Ernesto Valverde no arriesgará a su estrella.

En conferencia de prensa, el entrenador catalán no quiso revelar detalles del estado de salud de Lionel Messi. Barcelona tiene que ganar en la segunda fecha de la Liga Santander y no contará con sus estrellas.

"Habrá que esperar al entrenamiento. No puedo decir con seguridad si podemos contar con él. No podemos dar un paso atrás. Si no está al 100% no debemos arriesgar", indicó Valverde.

Sobre la importante del partido ante Betis por la segunda fecha de la Liga Santander, el entrenador azulgrana indicó que por su cabeza solo pasa sumar los tres puntos.

"Tiene muy buenos jugadores y aspiran a estar arriba. Tiene argumentos para ello. Es una obligación sumar los tres puntos para nosotros".

Neymar y el Barcelona

Barcelona pelea por repatriar a Neymar, un jugador que se fue hace dos temporadas del Camp Nou y ahora sueña con volver a su casa, pero PSG no lo quiere soltar fácilmente. Valverde prefiere mantenerse al margen de ese 'Culebrón' (problema).

"Cada vez que hay una ventana de fichajes hay una gran expectación. El asunto es de todo menos aburrido", expresó el entrenador del Barcelona.