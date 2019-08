Barcelona vs Real Betis EN VIVO vía Directv Sports: por la Liga Santander [GUÍA TV]

Barcelona vs Real Betis EN VIVO vía Directv Sports | este domingo 25 de agosto desde las 2:00 p.m. (hora peruana) por la Jornada 2 de La Liga Santander. El encuentro se jugará en el Camp Nou y también será transmitido por la señal de beIN Sports, Fanatiz USA y Sky HD. De la misma forma, podrás seguir todas las incidencias, con videos al instante, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

El árbitro del encuentro será José Luis González González. Barcelona se encuentra en una etapa de dudas, en medio del inicio de su participación en el torneo local. El club azulgrana mantiene al DT Ernesto Valverde en el banquillo, a pesar de las críticas, pero no ha tenido el mejor inicio de campaña al caer por la mínima diferencia ante Athletic Club, con un golazo de Aduriz sobre el final.

Otra vez Lionel Messi no estará presente, aunque ya recuperado de sus molestias. Lo contrario pasa con Luis Suárez y el francés Ousmane Dembélé, quienes recientemente sufrieron lesiones. La ausencia de los tres referentes en ofensiva será notoria, pero también será una prueba de fuego para el reciente fichaje Antoine Griezmann, que ha llegado con el cartel de figura.

En cuanto al Real Betis, la aspiración es volver a los puestos de competición internacional. Bajo las órdenes de Rubi, el debut no fue el esperado, puesto que terminaron cayendo en casa por 2-1 ante Valladolid. Aquel encuentro, el francés Nabil Fekir, el refuerzo más importante del club para esta temporada, hizo su debut, estando movedizo en ataque, aunque no logró coronar con un gol.

Los béticos no contarán con el expulsado portero Joel Robles, pero Dani Martín tomará su lugar, con la difícil misión de conseguir un buen resultado. En los últimos juegos directos, muchos goles se han presenciado, aunque con amargo recuerdo para Barcelona en casa: cayó 4-3. Previo a este, los azulgranas golearon 5-0 y en el último enfrentamiento también triunfaron, pero por 4-1.

A qué hora juegan Barcelona vs Real Betis EN VIVO por Directv Sports, beIN Sports, Movistar y DAZN

Perú: 2.00 p.m.

México (Centro): 1.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 12.00 mediodía

México (Noroeste): 11.00 a.m.

Ecuador: 2.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 1.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 2.00 p.m.

Colombia: 2.00 p.m.

Argentina: 4.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

España (Islas Canarias): 7.00 p.m.

Uruguay: 4.00 p.m.

Paraguay: 4.00 p.m.

Chile: 3.00 p.m.

Brasil: 4.00 p.m.

Bolivia: 3.00 p.m.

Venezuela: 3.00 p.m.

Canadá: 2.00 p.m.

Costa Rica: 1.00 p.m.

Guatemala: 1.00 p.m.

Honduras: 1.00 p.m.

El Salvador: 1.00 p.m.

Puerto Rico: 3.00 p.m.

República Dominicana: 3.00 p.m.

Panamá: 2.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Francia: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

Portugal: 9.00 p.m.

Holanda: 7.00 p.m.

Inglaterra: 8.00 p.m.

¿En qué canales juega Barcelona vs Real Betis por La Liga Santander de España EN VIVO?

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Fox Premium

Canadá: beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

China: QQ Sports Live, iQiyi, PPTV Sport China

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador: Sky HD

Francia: beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT

Alemania: DAZN

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

Internacional: Bet365, Facebook Live

Italia: DAZN

Jamaica: SportsMax App, SportsMax 2

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Panamá: Sky HD

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

España: MiTele En Vivo, Movistar+, Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga

Reino Unido: The ITV Hub, ITV 4

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Barcelona vs Real Betis EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Barcelona vs Real Betis, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.