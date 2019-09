Barcelona vs Valencia [EN VIVO]: con Griezmann, ganan 2-1 por LaLiga

Barcelona vs Valencia EN VIVO HOY sábado en el Camp Nou por la cuarta jornada de LaLiga Santander, en un partido con sabor a revancha. La transmisión va ONLINE EN DIRECTO a partir de las 2.00 p.m. (hora peruana) por señal de DirecTV Sports y el minuto a minuto con incidencias y goles a través de Libero.pe.

Barcelona vs Valencia | MINUTO A MINUTO

- 40' Llega la recta final del primer tiempo. Valencia termina mejor la etapa inicial arrinconando al Barcelona.

- 37' Cillesen se erige ante una llegada de Valencia. El portero evita el empate del equipo 'che'.

- 34' Fati dispara con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Sergio Busquets.

Amarilla en Valencia

- 31' Rodrigo Moreno (Valencia) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

GOOOOOOOL EN VALENCIA

- 26' Gameiro anotó tras revisión en el VAR. El equipo 'che' pone emoción en el partido.

- 21' Remate fallado por Kevin Gameiro (Valencia) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Rodrigo Moreno después de un pase en profundidad.

- 19' Valencia empieza a mostrarse mejor en el Camp Nou y logra neutralizar los avances 'blaugranas'.

- 16' Remate fallado por Anssumane Fati (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área.

- 10' Corner de Valencia cometido por Clément Lenglet.

GOOOOOL DEL BARCELONA

- 6' De Jong recibe un pase dentro del punto penal en el área rival y anota el 2-0.

- 6' Daniel Parejo (Valencia) ha recibido una falta en la zona defensiva.

GOOOOOL DEL BARCELONA

- 1' Apenas al minuto, Anssumane Fati abre la cuenta tras una gran combinación 'blaugrana' y ante la paciencia de Valencia.

- 0' ¡Comenzó el Barcelona vs Valencia en el Camp Nou!

- Salen los equipos al campo para el duelo en el Camp Nou.

EN VIVO Barcelona vs Valencia | Alineaciones confirmadas

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, De Jong, Busquets, Ansu Fati, Arthur, Carles Pérez, Griezmann

Valencia: Cillessen, Garay, Paulista, Gaya, Wass, Parejo, Coquelin, Ferran, Guedes, Gameiro, Rodrigo

PREVIA

El conjunto ‘Blaugrana’ volverá al salir al campo sin Lionel Messi debido a que aún no se recupera al cien por ciento de su lesión sufrida el pasado 5 de agosto. Sin embargo, Luis Suárez si volverá tras algunas semanas afuera del campo y formará ataque con Antoine Griezmann y el juvenil Carles Pérez.

La escuadra dirigida por Ernesto Valverde ha perdido varios puntos y en tres fechas transcurridas solamente ha ganado una vez y fue de local. El pasado 31 de agosto empató en su visita a Osasuna y pese a que tiene varias bajas, no puede regalar ni un punto más porque marcha en el octavo puestos, lejos del líder Atlético Madrid.

A eso hay que agregar que la última vez que estos dos equipos se vieron las caras fue en la pasada final de la Copa del Rey, donde los 'Culés' perdieron; por lo que el cotejo tendrá un sabor especial; sobre todo a los que estuvieron en ese choque. Umtiti y Dembélé tampoco estarán por lesión; Semedo es duda.

Valencia no pasa por el mejor momento institucional debido a que a mitad de semana la directiva destituyó sorpresivamente al técnico Marcelino. Y es que su despido fue un shock para todos porque el asturiano había llevado al club 'Ché' a dos ediciones de Champions League seguidas y se consagró campeón de la Copa del Rey.

Su "reemplazo", Albert Celades, admitió en conferencia que la plantilla está en estado de confusión total, pero que intentará afrontar el partido con la mayor profesionalidad posible. El cuadro valenciano saldrá con un 4-4-2 clásico con Rodrigo y Gameiro como dupla ofensiva y Parejo de eje principal.

ALINEACIONES PROBABLES

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, De Jong; Carles Pérez, Luis Suárez y Griezmann.

Valencia: Cillessen; Wass, Garay, Paulista, Gayà; Ferran Torres, Coquelin, Parejo, Guedes; Rodrigo y Gameiro.

