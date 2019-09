Liga Santander EN VIVO: Programación, horarios y canales de la Jornada 5

El liderato en juego. El Sevilla pondrá en juego su condición de puntero de la Liga Santander ante el Real Madrid en el Sánchez-Pizjuán, un campo en el que el club merengue no logra ganar desde hace cuatro años.

Los de Zinedine Zidane, terceros y a dos puntos del Sevilla, urgen de un lavado de cara tras la inapelable derrota por 3-0 ante el PSG en la Champions League y que ha dejado nuevamente en evidencia al proyecto del francés.

El Sevilla, por su parte, quiere su primer triunfo en casa en la presente temporada tras ceder dos puntos ante el Celta de Vigo luego de un agónico gol de Denis Suárez, exjugador suyo.

Uno de los que estará atento a un posible empate de ambos o traspié de Sevilla es el Atlético de Madrid, otrora líder de la Liga Santander y que perdió su invicto en España a manos de la Real Sociedad en Anoeta.

Otro que estará al acecho será cómo no el vigente campeón Barcelona, que visitará al recién ascendido Granada y que ya sabe que no hay rival fácil luego de ceder dos puntos en el domicilio del Osasuna, otro recién regresado a Primera.

El Valencia, el otro equipo Champions, aspira a reenconciliarse con su afición luego de la convulsión vivida en los últimos días por el despido de Marcelino, llegada de Albert Celades, derrota por 5-2 ante el Barcelona y redención ante el Chelsea (0-1) en el Stanford Bridge.

Condiciones por sus resultados en la Europa League, el Espanyol y el Getafe aguardan las visitas de Real Sociedad y Mallorca en dos de los duelos más interesantes de la presente fecha de la Liga Santander.

La Jornada 5 la completan los duelos Osasuna vs Betis, el que romperá los fuegos el viernes en El Sadar, Villarreal vs Valladolid y Levante vs Eibar.

Programación de la Jornada 5 de la Liga Santander

Canales de la Jornada 5 de la Liga Santander

Osasuna vs Betis

Villarreal vs Valladolid

Levante vs Eibar (DirecTV)

Atlético de Madrid vs Celta de Vigo (DirecTV)

Granada vs Barcelona (ESPN2)

Getafe vs Mallorca

Espanyol vs Real Sociedad (DirecTV)

Valencia vs Leganés

Athletic de Bilbao vs Alavés (DirecTV)

Sevilla vs Real Madrid (DirecTV)

Tabla de posiciones de la Liga Santander