Real Madrid vs Sevilla [DirecTV EN VIVO] Cómo ver y dónde ver el partido por LaLiga

DirecTV EN VIVO Real Madrid vs Sevilla ONLINE | HOY domingo 22 de septiembre se juega el partido por la Jornada 5 de la Liga Santander. El duelo está pactado para las 2:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y será transmitido EN DIRECTO por Movistar LaLiga en España. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, goles, incidencias minuto a minuto por Líbero.

Peor momento no le puede tocar al Real Madrid visitar un campo maldito como el Sánchez-Pizjuán. Ahora bien, mejor puede que tampoco para que el equipo de Zinedine Zidane ofrezca aquella reacción que su afición le demanda y que la jerarquía de sus jugadores puede hacer posible.

El invicto del Real Madrid en la temporada acabó en el Parque de los Príncipes y de la peor forma: una incontestable derrota por 3-0 ante un PSG sin Neymar, Mbappé y Cavani.

De vuelta al torneo doméstico, las dudas ya no solo se centran en los jugadores, también en la pizarra de Zidane. El entrenador francés es el principal señalado tras la derrota ante el PSG y le toca lavarse la cara para no seguir perdiendo todavía más crédito.

Poco se sabe del posible once del Real Madrid ante el Sevilla. Si Zidane apuesta por línea de tres o le da mayor músculo a la volante con el ingreso del recién recuperado Fede Valverde, lo cierto es que el francés recupera a Sergio Ramos y pocas cosas pueden ser mejores para el club merengue que recuperar a su capitán.

Sin Modric, Isco, Asensio y Marcelo, es momento en el Real Madrid que Eden Hazard dé un paso adelante como el líder ofensivo que se le presumía cuando llegó a inicios de temporada. El belga, lesionado en pretemporada, ya lleva dos partidos con la camiseta madridista, pero todavía no ha mostrado aquel nivel con el que maravilló con el Chelsea. Ante el Sevilla es la oportunidad perfecta.

En la vereda del frente, Julen Lopetegui es el timonel del actual líder de la Liga Santander y el técnico que le ha logrado formar un bloque sólido y con mucha jerarquía para ganar cuatro partidos y apenas ceder un empate en este arranque de temporada.

El Sevilla llega motivado tras golear por 3-0 al Qarabag con un once alterno en el inicio de la Europa League y sacará a su once de gala para ganar el primer partido de la temporada en el Sánchez-Pizjuán.

Aquello significa que Fernando, Éver Banega y Joan Jordán volverán a comandar el mediocampo mientras Lucas Ocampos será el encargado de ofrecer músculo, trabajo y electricidad en la banda derecha. Pese al golazo de Chicharito Hernández, al holandés Luuk de Jong se le renovará la confianza como "9".

Real Madrid vs Sevilla: Las últimas visitas del 'Merengue' al Sánchez-Pizjuán por LaLiga

Temporada 2018-19: Sevilla 3-0 Real Madrid. Goles de André Silva (2) y Wissam Ben Yedder.

Temporada 2017-18: Sevilla 3-2 Real Madrid. Goles de Ben Yedder, Layún, Sergio Ramos -en contra- (L); Mayoral y Ramos (V).

Temporada 2016-17: Sevilla 2-1 Real Madrid. Goles de Sergio Ramos -en contra-, Jovetic (L); Cristiano Ronaldo (V).

Temporada 2015-16: Sevilla 3-2 Real Madrid. Goles de Immobile, Banega, Llorente (L); Sergio Ramos y Jese Rodríguez (V).

Temporada 2014-15: Sevilla 2-3 Real Madrid. Goles de Bacca, Iborra (L); Cristiano Ronaldo (V). El último triunfo madridista en campo andaluz.

A qué hora juegan EN VIVO Real Madrid vs Sevilla vía DirecTV Sports y Movistar

Qué canal transmite EN VIVO Real Madrid vs Sevilla por canal DirecTV y Movistar LaLiga

Real Madrid vs Sevilla EN VIVO | Alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Valverde, Kroos; Hazard, Bale y Benzema.

Sevilla: Vaclik; Jesús Navas, Diego Carlos, Carriço, Reguilón; Joan Jordán, Fernando, Éver Banega; Ocampos, De Jong y Óliver Torres.